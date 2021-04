V gorah so še zmeraj snežne razmere: na kaj opozarjajo reševalci?

Narava, gibanje, svež zrak. Tudi to je zmagovita kombinacija za bolj pomirjeno in srečnejše življenje. A da nesreča, sploh v gorah, nikoli ne počiva, priča dejstvo, da gorski reševalci tudi letos praktično niso imeli dneva brez reševalnih akcij. In letošnja statistika je črna: v gorskih nesrečah se je samo od 1. januarja težje poškodovalo 36 oseb, deset jih je umrlo. Nazadnje v začetku tedna, ko je planincu v Krnici z območja Velikega Rogatca spodrsnilo v globino, pri čemer je umrl. Zato pozor: v visokogorju so še vedno snežne razmere. Zaradi otoplitve postaja zgornja plast snežne odeje ponekod nestabilna, povečuje se nevarnost snežnih plazov, zlasti na osončenih pobočjih, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso), medtem ko je na osojnih legah grebenov in vrhov snežna odeja še vedno pomrznjena, zato se povečuje nevarnost zdrsa.

V oddaji 24UR ZVEČER so gostili Mateja Bizjaka, gorskega reševalca inštruktorja. Zadnje mesece skoraj ne mine teden, da ne bi poročali o težkih poškodbah ali celo smrtih gornikov, alpinistov, planincev, turnih smučarjev pri nas. Zakaj? "Predvsem se izraža sama epidemiološka slika oziroma situacija v državi in s tem se je povečalo število obiskovalcev gora," pojasnjuje Bizjak. Zaradi zaprtih smučišč je opaziti veliko turnih smučarjev. "To pa pomeni, da s tem naraščajo tudi nesreče v gorah, kajti veliko ljudi je neizkušenih oziroma premalo izkušenih, premalo opremljenih ali pa te opreme ne znajo pravilno uporabiti."

Kaj torej svetuje – kako se pred podvigom v gore ustrezno pripravimo, na kaj vse moramo pomisliti, preveriti, se opremiti? Gorski reševalec pravi, da je prva sama izbira cilja, glede na našo fizično in psihično sposobnost, in pa seveda znanje, izkušnje za same težke zimske razmere. "Potem je treba imeti pravilno zimsko opremo – to so cepin, dereze, plazovni trojček (to zajema lopato, sondo in žolno). Seveda pa moramo znati to opremo tudi pravilno uporabljati. Nikoli se v gore pozimi ne odpravljamo sami, zraven imamo prijatelje, alpiniste z izkušnjami, oziroma najamemo gorskega vodnika – zato, da nas bo varno pripeljal v dolino," svetuje.

Smo sredi prvomajskih počitnic, mnogi, ki so ostali doma, so se ali se še bodo odpravili v gore. Bliža pa se tudi precejšnja otoplitev. Kaj lahko pričakujejo, kakšnim pogojem se morajo obvezno izogniti, da se ne zgodi gorska nesreča?

Otoplitev po besedah Bizjaka v prihodnjih dneh ne prinaša nič dobrega, kajti sneg se bo preobrazil, postal bo težek in lahko pride do samodejnega proženja plazov južnega snega. "Prav tako veliko nevarnost predstavljajo pasti na grebenih, ki se bodo samodejno rušile zaradi količine vode, ki jo bo sneg pridobil. Na severnih pobočjih pa je velika nevarnost zdrsov, zato je že majhna napaka lahko usodna za življenje," še opozarja.