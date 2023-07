V gorah vedno več obolenj in poslabšanj osnovnih bolezni

Posredovanje oz. pomoč helikopterskih enot so minuli konec tedna potrebovali gorniki, v nekaj primerih pa tudi osebe, ki so se poškodovale pri športnih in rekreativnih aktivnostih, so v zavodu navedli v današnjem sporočilu za javnost. Ob tem ponovno pozivajo k previdnosti, opremljenosti, ustreznim pripravam in odgovornosti v gorah.

Ljudem svetujejo, naj pri vseh športnih aktivnostih pazijo na svojo varnost in fizično pripravljenost ter se izogibajo prevelikim naporom v vročih poletnih dneh. "Treba je tudi poznati svoje kronične bolezni in predvideti morebitna akutna poslabšanja osnovnih bolezni," so izpostavili.