'V gore pojdite pripravljeni in primerno opremljeni'

Razmere v gorah so trenutno, in tako bo še nekaj časa, zelo varljive. Medtem ko so nižje ležeči vrhovi že izpostavljeni pripeki, so v visokogorju, posebej na severnih delih in kotanjah, razmere še vedno zimske. V tem času znajo biti še dodatno nevarne, saj se sneg čez dan topi, ponoči pa še vedno zmrzuje.

Strokovni sodelavec PZS Matjaž Šerkezi poudarja, da je za obisk gora nujno treba poznati aktualne razmere in objektivne nevarnosti v gorah pa tudi osnove vremenoslovja, prve pomoči, orientacije in različnih tehnik gibanja. Ob tem je še kako pomembna tudi primerna oprema in njena pravilna uporaba ter spoštljiv odnos do gora. "V visokogorju se je treba dobro pozanimati o poti, saj sta trenutno na nekaterih gorah še vedno obvezna spremljevalca cepin in dereze. Po koncu zime pa je treba biti posebej previden pod skalnimi previsi, ker je povečana nevarnost padanja kamenja," še pravi.