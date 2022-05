V gorenjskih turističnih središčih veseli premika zimskih šolskih počitnic

V gorenjskih turističnih središčih so zadovoljni, da je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prisluhnilo pobudi, da se prihodnje leto zimske šolske počitnice zaradi nordijskega svetovnega prvenstva, ki ga bo gostila Planica, izvedejo v drugem terminu kot običajno. Tako bodo tudi družine lahko počitnikovale v Kranjski Gori in Bohinju.

Kot je spomnil direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber, je bil premik počitnic skupna želja Smučarske zveze Slovenije, Organizacijske komiteja Planica ter kranjskogorske občine in turizma. Prve pobude so dali že pred tremi leti, usklajevanja in prepričevanja pa so obrodila sadove, tako je ministrstvo sklenilo zimske počitnice v šolskem koledarju za prihodnje leto prestaviti na zgodnejši termin.

icon-expand Smučišče Zatrnik FOTO: Bobo

Počitnice, ki so običajno konec februarja, se bodo v prihodnjem šolskem letu za polovico države začele 30. januarja, za drugo pa 6. februarja. Nordijsko svetovno prvenstvo bo potekalo v Planici med 21. februarjem in 5. marcem, ko računajo na 1600 do 1700 športnikov oziroma članov tekmovalnih ekip, več kot 2000 medijskih predstavnikov in veliko obiskovalcev. Prvenstvo bo napolnilo namestitvene zmogljivosti vse do Ljubljane, pa tudi Trbiž in Beljak na italijanski oziroma avstrijski strani. Navijači bodo večinoma nameščeni v Sloveniji, tekmovalne ekipe pa čez mejo, medtem ko bo Bled, katerega podobo še posebej želijo ponesti v svet, medijsko središče.

icon-expand Bled FOTO: Shutterstock