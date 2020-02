V Gorenju nadaljujejo z reorganizacijo, uvedli nove ukrepe zaradi koronavirusa

V Gorenju bodo število indirektnih delovnih mest v proizvodnji zmanjšali za 176, kar pa ne pomeni tudi toliko odpovedi zaposlenim. Dejansko število presežnih delavcev so z mehkimi ukrepi, kot so upokojevanja, čakanja na upokojitev in premeščanja v direktno proizvodnjo, doslej zmanjšali na 128, to pa najverjetneje še ni končna številka.

Kot so v Gorenju že napovedali, nadaljujejo s postopki reorganizacije, da bi izboljšali poslovanje in povečajo učinkovitost. Reorganizaciji družb Gorenje in Hisense Gorenje Europe predvidevata tudi zmanjševanje števila delovnih mest. Zato trenutno ugotavljajo, koliko je preseženih delavcev, pri čemer sta vključena tudi sindikat in svet delavcev, so zagotovili predstavniki z Gorenja.

"Program presežnih delavcev s poimenskim seznamom za družbo Gorenje bo predvidoma sprejet do konca marca, odpovedi bomo začeli vročati v začetku aprila,"so pojasnili v Gorenju.

Za Hisense Gorenje Europe, ki od 1. januarja letos zaposluje 880 režijskih delavcev iz Gorenja, pa bo program presežnih delavcev pripravljen do konca februarja. Predvidenih je bilo 152 presežnih delavcev, številka dejanskih odpovedi pa bo z mehkimi metodami zmanjšana "vsaj na 100", so navedli v Gorenju, ki je v kitajski lasti in kjer so že januarja ob epidemiji novega koronavirusa na Kitajskem uvedli prve preventivne ukrepe.

Danes so ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa ter za preventivno ravnanje razširili. Tako velja 14-dnevna karantena za vse, ki so bili pred kratkim v Italiji ali se iz Italije vračajo v prihodnjih dneh. V službo se bodo lahko vrnili le ob negativnem rezultatu testa na koronavirus.

Prepoved potovanj na in iz Kitajske so razširili na vsa službena potovanja, razen tistih, zaradi katerih bi ob odpovedi lahko nastala večja gospodarska škoda, pa še te izjeme mora prej potrditi predsednik Hisensa International, so pojasnili v Gorenju in dodali, da so vsi sodelavci, ki so se po novem letu vrnili s Kitajske, zdravi in spet v službi.

Ukrepe so na tovornem vstopu v varovano območje Gorenja uvedli tudi za voznike tovornjakov, ki prihajajo iz Italije. Ti ob prihodu dobijo zaščitno masko, izmerijo jim temperaturo, urejanje dokumentacije z njimi pa mora biti prednostno in opravljeno čim hitreje.

Tudi v vseh Hisensovih družbah po Evropi nadaljujejo s preventivnimi ukrepi, zaposlenim pa odsvetujejo zasebna potovanja na ogrožena območja, so še navedli v Gorenju.