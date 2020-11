V Gorenju od avgusta zaposlili okoli 800 delavcev, še 300 jih bodo do konca leta

V Gorenju, ki sodi pod okrilje kitajskega Hisensa, so od sredine avgusta zaradi povečanih naročil zaposlili okrog 800 dodatnih delavcev, do konca leta pa jih bodo še okoli 300, tudi za nadomeščanje prehodov lastnih zaposlenih v novo tovarno televizorjev. Med na novo zaposlenimi ni in ne bo agencijskih delavcev, so pojasnili v Gorenju.

Skupaj je tako trenutno v družbah skupine Hisense Europe v Sloveniji zaposlenih nekaj več kot 5800 delavcev, kažejo podatki družbe, ki že nekaj mesecev beleži pozitiven trend pri naročilih. Poleg tega bo Hisense Gorenje, kot je znano, v Velenju januarja prihodnje leto v okviru nove družbe Hisense Europe Electronic zagnalo proizvodnjo televizijskih aparatov blagovne znamke Hisense za evropski trg. Kot so napovedali nedavno, bodo za delo v novi tovarni v prvi fazi zaposlili 330 proizvodnih delavcev, upoštevajoč tudi strokovni kader pa bodo do januarja v novi tovarni odprli okrog 400 delovnih mest. Z usposabljanjem zaposlenih za tovarno televizorjev bodo začeli v drugi polovici decembra, tovarna pa bo predvidoma začela obratovati v začetku januarja. icon-expand Delavka v proizvodnji v Gorenju FOTO: Hisense Gorenje Poleg tega v Gorenju z dodatnim zaposlovanjem v tem času pokrivajo izpad zaradi odrejenih karanten, povezanih z epidemijo novega koronavirusa. Kot navajajo v družbi, se okužbe z novim koronavirusom ob uvedenih številnih preventivnih ukrepih znotraj podjetja ne širijo. A ob splošni epidemiološki sliki po državi obolevajo tudi zaposleni v Gorenju, ki se okužijo zunaj podjetja, posledično je v družbi izpad tudi zaradi karanten njihovih bližnjih sodelavcev. Ocene o letošnjem poslovanju Gorenja še niso znane. Lani je skupina Gorenje zabeležila 55,2 milijona evrov čiste izgube, prihodki skupine pa so znašali 1,23 milijarde evrov. Družba Gorenje je lani ustvarila 836,6 milijona evrov prihodkov od prodaje in leto sklenila z 59,6 milijona evrov čiste izgube.