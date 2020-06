V Gorenju preverjajo naročila, program presežnih delavcev danes ne bo sprejet

V proizvodni družbi Gorenje, kjer pripravljajo program presežnih delavcev in so tudi že izdelali seznam 322 presežnih delavcev, programa danes, kot je bilo predvideno, ne bodo sprejeli. Kot so pojasnili v Hisense Gorenju, preverjajo, koliko naročil bodo dejansko prejeli za avgust, september in oktober. Šele nato se bodo odločali naprej.

icon-expand Zaposleni, ki so na seznamu presežnih delavcev v prihodnjih dneh ne bodo dobili odpovedi, kot je bilo napovedano. FOTO: Hisense Gorenje Preverjanje dejanskih naročil za trimesečje avgust-oktober bo trajalo vsaj dva tedna in bo pokazalo, koliko ljudi bodo v družbi v prihodnjem obdobju potrebovali za izpolnitev naročil, je pojasnila Mateja Celin iz korporativnega komuniciranja v družbi Hisense Gorenje Europe. Priprava programa presežnih delavcev s tem ni ustavljena, opozarjajo v družbi in dodajajo, da je hkrati v celotni situaciji dodatna neznanka morebitni drugi val epidemije covida-19, ki lahko prav tako poseže v načrte. Ker v družbi programa presežnih delavcev danes še ne bodo sprejeli, to pomeni, da tisti zaposleni, ki so na seznamu presežnih delavcev in so bili o tem tudi že obveščeni, v prihodnjih dneh ne bodo dobili odpovedi, kot je bilo napovedano. PREBERI ŠE Negotovost in obup odpuščenih delavcev Gorenja Odpuščanja napovedana tudi v invalidskem podjetju IPC Odpuščanja so sicer napovedana tudi v invalidskem podjetju IPC, v katerem je 796 zaposlenih. Od teh naj bi odpovedi iz poslovnih razlogov dobilo 18 zaposlenih, a teh odpovedi v teh dneh še ne bodo vročali. Število zaposlenih naj bi zmanjšali tudi v družbi Gorenje Gostinstvo, a predvsem s t. i. mehkimi metodami. Že v začetku junija pa so odpovedi iz poslovnih razlogov vročili 46 zaposlenim v družbi Hisense Gorenje Europe. Kitajski lastniki Gorenja so aprila odpuščanja napovedali v svojem celotnem evropskem delu skupine. Kot so pojasnili takrat, je skupina Hisense Europe zaradi pandemije covida-19 v prvem četrtletju beležila izgubo, ki se bo v drugem četrtletju še poglobila. Ukrepe za zaščito uvedli med prvimi podjetji pri nas V velenjskem Gorenju so ukrepe za zaščito zaposlenih pred morebitnim širjenjem novega koronavirusa uvedli med prvimi podjetji pri nas. Pozneje so nekoliko zmanjšali le pogostost razkuževanja nekaterih prostorov, a so to v zadnjih dneh ponovno okrepili. V podjetju tako v veljavi ostajajo vsi prvotno uvedeni ukrepi, med drugim merjenje telesne temperature zaposlenim ob vstopu v podjetje, nošenje mask, razkuževanje rok, poseben režim ostaja tudi v jedilnici.