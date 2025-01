V Gorici sprejem skrajnih desničarjev na občini in antifašistilni shod

Goriška občinska uprava je tudi letos sprejela delegacijo veteranov organizacije X Mas, ki obhajajo spomin na njihove padle v bitki na Trnovem v Sloveniji. Več pripadnikov te enote, ki je delovala v okviru fašistične Salojske republike oz. Italijanske socialne republike, je med 19. in 21. januarjem 1945 padlo v bitki s partizansko Kosovelovo brigado.

Veterani organizacije X Mas so tako kot vsako leto danes priredili spominsko slovesnost in na dvorišču goriške občine med drugim položili venca pod spominsko ploščo za goriške občinske uslužbence, ki so jih deportirali v Jugoslavijo. Slovesnosti se je po poročanju tržaškega Primorskega dnevnika udeležilo približno sto ljudi, ki jih je med drugim nagovoril senator iz vrst skrajno desnih Bratov Italije Roberto Menia.

'Fašisti zlorabljajo italijansko toroboljnico'

Medtem je na Verdijevem korzu v Gorici potekal protifašistični shod, ki se ga je udeležilo okoli 200 ljudi. Član vodstva ANPI-VZPI Patrik Zulian, je poudaril, da "fašisti zlorabljajo italijansko toroboljnico". "Praporji X Mas ob njej pomenijo skrunitev antifašistične ustave," je dodal.

Goriška predsednica ANPI-VZPI Anna Di Gianantonio pa je ocenila, da bi lahko "vsaj v letu Evropske prestolnice kulture prihranili Gorici to sramoto," še poroča Primorski Dnevnik.