V Goriških brdih enormna škoda, sprožil se je nov plaz

O novem plazu so bili obveščeni v ponedeljkovih večernih urah, stanje na terenu pa si bodo lahko temeljito ogledali danes, je povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko Samo Kosmač.
V ponedeljek popoldne so se sicer člani občinskega štaba Civilne zaščite Občine Brda s terenskimi vozili uspeli prebiti do nekaterih vasi v Kožbanjskem kotu, ki so bile zaradi zemeljskih plazov odrezane od sveta. Danes bodo iskali rešitev za ponovno vzpostavitev prometa na tem območju.
Razmere v Goriških brdih si bosta danes ogledala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in poveljnik republiškega štaba Civilne zaščite Srečko Šestan.
Brda je v ponedeljek prizadela največja naravna katastrofa v zgodovini občine. Zabeležili so več kot 30 škodnih primerov, med katerimi so udori cest in plazovi. Vsaj pet plazov je neobvladljivih, pod vasjo Snežeče pa je uničen most.
Kožbana, Brdice pri Kožbani, Brezovk, Pristavo, Hlevnik in domačija Damijana Koncuta pod Višnjevikom so trenutno nedosegljive.
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Civilna zaščita Občina Brda
"Najhuje jo je odnesel most med Drnovkom in Vedrijanom, ki je uničen. Plazovi velikih razsežnosti so v Kožbani, Brdicah pri Kožbani, Pristavem. Dva večja sta še na relaciji Belo–Nozno. Veliko je še razpršenih po drugih vaseh. Gasilci so opravili vrhunsko delo, ravno tako domačini. Prioriteta v tem trenutku je, da se prebijamo do vasi, ki so odrezane od sveta," je včeraj orisal poveljnik občinske CZ Andrej Colja.
Župan Franc Mužič, ki občino vodi osmi mandat, škode takšnih razsežnosti ne pomni. "Že ko sem prejel prve informacije, sem bil zaprepaden, terenski ogled pa je pokazal veliko večje razsežnosti. K sreči v Brdih nismo imeli nobenih žrtev, obžalujemo pa žrtve v sosednji pobrateni občini Krmin. Najhuje je, da so določene vasi odrezane od sveta. Gre za približno 150 občank in občanov. Hitro moramo dobiti rešitve," je izpostavil.
Spomnil je tudi na veliko škodo na infrastrukturi in na kmetijskih zemljiščih. Na družbenih omrežjih je občina objavila fotografije povsem uničenih vinogradov.
Po ocenah občine je ujma povzročila večmilijonsko škodo, zato bodo potrebovali pomoč države.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.