V Goriških brdih enormna škoda, sprožil se je nov plaz

O novem plazu so bili obveščeni v ponedeljkovih večernih urah, stanje na terenu pa si bodo lahko temeljito ogledali danes, je povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko Samo Kosmač.

V ponedeljek popoldne so se sicer člani občinskega štaba Civilne zaščite Občine Brda s terenskimi vozili uspeli prebiti do nekaterih vasi v Kožbanjskem kotu, ki so bile zaradi zemeljskih plazov odrezane od sveta. Danes bodo iskali rešitev za ponovno vzpostavitev prometa na tem območju.

Razmere v Goriških brdih si bosta danes ogledala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in poveljnik republiškega štaba Civilne zaščite Srečko Šestan.

Brda je v ponedeljek prizadela največja naravna katastrofa v zgodovini občine. Zabeležili so več kot 30 škodnih primerov, med katerimi so udori cest in plazovi. Vsaj pet plazov je neobvladljivih, pod vasjo Snežeče pa je uničen most.

Kožbana, Brdice pri Kožbani, Brezovk, Pristavo, Hlevnik in domačija Damijana Koncuta pod Višnjevikom so trenutno nedosegljive.