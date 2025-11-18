Svetli način
Slovenija

V Goriških brdih enormna škoda, sprožil se je nov plaz

Goriška brda , 18. 11. 2025 08.43 | Posodobljeno pred 50 minutami

Avtor
M.S. , STA
Prebivalci Goriških brd so po silovitem ponedeljkovem deževju preživeli relativno mirno noč. Sprožil se je sicer nov zemeljski plaz, ki je delno zasul cesto med Drnovkom in Višnjevikom, a je ta še vedno prevozna. Enormno škodo, ki je nastala v Brdih, si bosta na terenu danes ogledala tudi poveljnik republiškega štaba Civilne zaščite Srečko Šestan in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

O novem plazu so bili obveščeni v ponedeljkovih večernih urah, stanje na terenu pa si bodo lahko temeljito ogledali danes, je povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko Samo Kosmač

V ponedeljek popoldne so se sicer člani občinskega štaba Civilne zaščite Občine Brda s terenskimi vozili uspeli prebiti do nekaterih vasi v Kožbanjskem kotu, ki so bile zaradi zemeljskih plazov odrezane od sveta. Danes bodo iskali rešitev za ponovno vzpostavitev prometa na tem območju.

Razmere v Goriških brdih si bosta danes ogledala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in poveljnik republiškega štaba Civilne zaščite Srečko Šestan

Brda je v ponedeljek prizadela največja naravna katastrofa v zgodovini občine. Zabeležili so več kot 30 škodnih primerov, med katerimi so udori cest in plazovi. Vsaj pet plazov je neobvladljivih, pod vasjo Snežeče pa je uničen most. 

Kožbana, Brdice pri Kožbani, Brezovk, Pristavo, Hlevnik in domačija Damijana Koncuta pod Višnjevikom so trenutno nedosegljive. 

"Najhuje jo je odnesel most med Drnovkom in Vedrijanom, ki je uničen. Plazovi velikih razsežnosti so v Kožbani, Brdicah pri Kožbani, Pristavem. Dva večja sta še na relaciji Belo–Nozno. Veliko je še razpršenih po drugih vaseh. Gasilci so opravili vrhunsko delo, ravno tako domačini. Prioriteta v tem trenutku je, da se prebijamo do vasi, ki so odrezane od sveta," je včeraj orisal poveljnik občinske CZ Andrej Colja

Župan Franc Mužič, ki občino vodi osmi mandat, škode takšnih razsežnosti ne pomni. "Že ko sem prejel prve informacije, sem bil zaprepaden, terenski ogled pa je pokazal veliko večje razsežnosti. K sreči v Brdih nismo imeli nobenih žrtev, obžalujemo pa žrtve v sosednji pobrateni občini Krmin. Najhuje je, da so določene vasi odrezane od sveta. Gre za približno 150 občank in občanov. Hitro moramo dobiti rešitve," je izpostavil. 

Spomnil je tudi na veliko škodo na infrastrukturi in na kmetijskih zemljiščih. Na družbenih omrežjih je občina objavila fotografije povsem uničenih vinogradov. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po ocenah občine je ujma povzročila večmilijonsko škodo, zato bodo potrebovali pomoč države. 

goriška brda škoda brda
Do odprave protiustavnosti mora policija še naprej uporabljati alkoteste

Golob o Šutarjevem zakonu: 'Dolžnost države je zaščititi žrtev, ne nasilnežev'

KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buci in Bobo
18. 11. 2025 09.26
Kako? Nikoli do sedaj brda niso bila na udaru.
ODGOVORI
0 0
2mt8
18. 11. 2025 09.22
Spet bodo šli davki gor + dodatni pufi se bodo jemali v tujini.
ODGOVORI
0 0
Pamir
18. 11. 2025 09.34
Kateri davki so šli gor svečko?
ODGOVORI
0 0
xoxotox6
18. 11. 2025 09.19
očitnio ni dronov s termo kamerami?????
ODGOVORI
0 0
plejadanka
18. 11. 2025 09.14
+1
Mojstra in poveljnik si bosta,ob prisotnosti kamer,ogledala teren..."Narjen"...
ODGOVORI
1 0
plejadanka
18. 11. 2025 09.14
*mojskra
ODGOVORI
0 0
Definbahija
18. 11. 2025 09.14
-1
Še bolj apodjedajte cesto s nwgrdmi in bo še bolj varno. Sami sebi si delate to uslugo Brici
ODGOVORI
0 1
Jernej Sekirnik
18. 11. 2025 09.07
-3
Malo bolj se vlije, pa je cel kaos, katastrofa itd. Kaj pa, če bi lilo na polno par dni? Ali 1 teden skupaj? Kaj pa bi potem bilo? Sem že to doživel v tujini, ko je lilo kot noro 1 teden, me zanima, kaj bi bilo z našo naravo, če bi to doživeli, ali pa recimo 2 tedna skupaj na ful? A smo pripravljeni????
ODGOVORI
0 3
OmniLiberalec42
18. 11. 2025 09.23
+1
Hm. Kot da so različne pokrajine grajene z različnim podnebjem v mislih..
ODGOVORI
1 0
Buci in Bobo
18. 11. 2025 09.28
Vetrovi odnesejo in prinesejo prst, dokler voda vse skup ne odplavi...
ODGOVORI
0 0
severnik
18. 11. 2025 09.06
+3
Se pa lepo vidi, zakaj imamo tako slabe ceste...ko vidiš to "debelino" asfalta, ti je vse jasno.
ODGOVORI
3 0
Perivnik
18. 11. 2025 09.17
+1
Upam, da jim Alenka zgradi normalne ceste. Tole, kar so imeli itak ni varno. To so ceste za vozičke.
ODGOVORI
1 0
96bimBo
18. 11. 2025 09.06
+2
Zakaj se šivilja štuli? Ja, volitve se bližajo.
ODGOVORI
4 2
wsharky
18. 11. 2025 09.01
+6
sem vam že včeraj rekel, da je naša mag. aneks Alenka udarila po mizi in da je sklicala ter ustanovila strokovno komisijo za odpravo posledic škode. danes si je obula nove škornje in se je že odpravila na teren, da si na lastne oči ogleda nastalo škodo, kajti sanacija bo stekla nemudoma, kajti naslednjo leto so volitve, tako da Brici imate srečo, da so drugo leto volitve in bo sanacija stekla z časovnico naše mag. aneks Alenke
ODGOVORI
6 0
