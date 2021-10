V Goriških brdih pričakujejo izjemno vinsko letino

Kot pravi enolog briške kleti Darinko Ribolica, letošnji pridelek belih in rdečih sort ocenjujejo za kakovostno nadpovprečen: "Brda veljajo v svetu za izjemno območje za bela vina, za rdeča vina pa moramo bolj skrbno izbirati lege s primernimi lastnostmi. Letošnja sončna, suha in ravno prav topla jesen je bila idealna za rdeča vina, ki bodo letos intenzivno obarvana, njihovi tanini pa bodo mehki in dozoreli. Vsi elementi kažejo, da bi se lahko ponovil odličen letnik 2013 ali celo 1983."

Direktor Kleti Brda Silvan Peršolja pa je povedal, da je bilo prav vse grozdje, ki so ga oddali v vinsko klet na Dobrovem, izjemno kvalitetno. Prevzeli so vse ponujeno grozdje, tako od članov zadruge kot tudi kooperantov. "Pričakujemo, da bo to izjemen vinski letnik," je dejal.