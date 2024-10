Mofeta: v Gornji Radgoni lahko občudujete izjemno redek naravni pojav

Na območju Gornje Radgone sredi gozda brbota voda, iz razpok v globini zemlje namreč uhaja ogljikov dioksid. Gre za tako imenovano mofeto, izjemno redek naravni pojav, ki so mu včasih pripisovali nadnaravne lastnosti. Tudi zato, ker ob mofetah pogosto najdemo poginule žuželke in manjše živali. Koncentracija ogljikovega dioksida je namreč neposredno nad tlemi precej visoka in zato, še posebej v brezvetrju, lahko tudi nevarna.