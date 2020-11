V Gornji Radgoni namesto silvestrovanja in okrasitve denar v dobrodelne namene

Tako se je odločil župan Stanislav Rojko ob podpori večine članov občinskega sveta. Kako bodo akcijo izvedli in komu namenili denar, bodo dorekli v kratkem. V Gornji Radgoni bodo tako simbolično okrasili le smrečico v krožišču pri meji.

Kot pojasnjujejo na občini, verjamejo, da bodo občani in občanke to odločitev razumeli in jo pozitivno sprejeli. Dogajanje v veselem decembru v občini Gornja Radgona bi bilo v normalnih razmerah sicer znova zaokroženo s številnimi dogodki in prireditvami.