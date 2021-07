V Gornji Radgoni se spominjajo odhoda zadnjega agresorskega vojaka, na Ljubelju osvoboditve mejnega prehoda

Osrednja slovesnost v Gornji Radgoni se bo začela ob 19. uri v spominskem parku pri znamenju Nikoli več na Maistrovem trgu v Gornji Radgoni. Na njej bodo sodelovali častna straža gardne enote in kvintet trobil Slovenske vojske, pihalni orkester Gornja Radgona, praporščaki, Marjetka Urbanič Rudolf in Vera Granfol , udeležence pa bo pozdravil gornjeradgonski župan Stanislav Rojko .

Ob 16. uri bosta v Radencih potekala spominski pohod ob meji ter osrednja slovesnost ob 30-letnici samostojnosti in v spomin na odhod zadnjega agresorskega vojaka iz Gornje Radgone, na kateri bo slavnostni govornik predsednik DS Alojz Kovšca (ob 19. uri v spominskem parku pri obeležju Nikoli več na Maistrovem trgu v Gornji Radgoni). Ob 10.00 pa bo potekala slovesnost ob 30. obletnici osvoboditve mejnega prehoda Ljubelj nad Tržičem, ki jo pripravljata občinska odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Tržič in Kranj.

Vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo in obeležitev 30-letnice samostojnosti Slovenije se bo pričelo ob 12.00. Udeležil se ga bo tudi predsednik DZ Igor Zorčič. Pred tem bo ob 11. uri pogovor koroških županov pod lipo z naslovom na temo "30 let - zanos - rast - predanost".

Prvo srečanje pod mogočno lipo je bilo takoj po osamosvojitvi Slovenije, avgusta 1991, odtlej pa prireditev na Ludranskem vrhu tradicionalno poteka konec junija ali v začetku julija.

Sprva je bil dogodek opisan kot srečanje državnikov, kasneje državnikov in državljanov, zadnjih pet let pa je to vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo. Na srečanju vsako leto gostijo vidne predstavnike iz politike, gospodarstva, lokalnega okolja in druge, ob lepem vremenu pa se ga je v preteklosti udeležilo precej ljudi.

Pod Najevsko lipo, kamor se bodo danes odpravili tudi kolesarji in pohodniki, se bodo ob 11. uri na razmisleku pod lipo najprej zbrali koroški župani, srečanje pa se nato začne ob 12. uri, ko bosta zbrane nagovorila gostiteljica, županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak, in s slavnostnim govorom predsednik republike.

Črnjanska občina je ob letošnjem srečanju izdala poseben bilten, v katerem so objavili misli več slavnostnih govornikov pod lipo, ki so jih tudi povabili na letošnje srečanje.