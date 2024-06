V Gornji Radgoni več zemeljskih plazov, eno družino evakuirali

V ponedeljek zvečer, ko je ogromna količina dežja padla tudi v občini Gornja Radgona, so takoj aktivirali vse ekipe gasilcev celotnega občinskega gasilskega poveljstva Gornja Radgona, pa tudi delavce gornjeradgonske komunale in pomožnih služb. Vse aktivnosti je koordiniral štab civilne zaščite. Vse službe so skupaj z županjo trenutno na terenu.

Plazovi ogrožajo tudi daljnovod v naselju Police in vodovodno-kanalizacijsko omrežje. Poleg tega je bilo poplavljenih več cest, ki so še danes zaprte ali težje prevozne, je povedala radgonska županja.

Iz gnezda so padli mladiči štorklje, ki so nato poginili.

Na terenu so bili tudi gasilci PGD Ljutomer, saj jih je Uprava za zaščito in reševanje – izpostava Murska Sobota na zaprosilo Elektra Maribor aktivirala, ker se je na glavno cesto nevarno nagnilo štorklje gnezdo. "Pri tem so iz gnezda padli trije mladiči, ki so poginili. Odstranili smo gnezdo in poškodovan podstavek. V naslednjih dneh bo Elektro Maribor namestil nov podstavek," so zapisali.