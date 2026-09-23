Po poginu dveh psov v jezeru Jasna odkrili cianotoksine

Po lanskih primerih poginov psov na območju Bohinjskega jezera so ob koncu letošnjega poletja o podobnih primerih poročali z območja jezera Jasna v Kranjski Gori. Občina Kranjska Gora je bila 27. avgusta obveščena o poginu dveh psov, pri katerih je obstajal sum na morebitno povezavo s predhodnim zadrževanjem na območju jezera Jasna oziroma stikom z vodo.
Ker povezave ni bilo mogoče niti potrditi niti izključiti, je občina do zaključka strokovnih preiskav iz previdnosti obiskovalcem začasno odsvetovala kopanje, pitje vode in neposreden stik z vodo, obrežnimi oblogami, naplavinami in sedimentom. Obiskovalce je prosila tudi, naj psom in drugim živalim preprečijo dostop do vode.
V sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano so odvzeli vzorce vode, obrežnih oblog in sedimenta ter opravili laboratorijske preiskave. Zaključno poročilo laboratorijskih analiz so izdelali 18. septembra.
V vzorcu gošče koncentracije cianotoksinov
Kot je v torek na spletni strani objavila Občina Kranjska Gora, so analize pokazale, da so bile v vzorčenih cianobakterijskih goščah prisotne potencialno toksične bentoške cianobakterije ter cianotoksini. Potrdile so prisotnost anatoksina-A in mikrocistinov, pri čemer je posebej pomembna prisotnost anatoksina-A.
Ob tem so poudarili, da so koncentracije izmerili v vzorcu cianobakterijske gošče in ne v jezerski vodi. Rezultatov zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi niti na njihovi podlagi neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Za koncentracije cianotoksinov v takšnih goščah trenutno tudi ni zdravstveno utemeljenih mejnih oziroma priporočenih vrednosti.
Glede na rezultate analiz strokovnjaki priporočajo nadaljnjo previdnost predvsem tam, kjer so vidne cianobakterijske gošče. Obiskovalcem svetujejo, naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi goščami na vodi in ob obali ter preprečijo njihovo zaužitje. Posebna previdnost je potrebna pri psih in drugih živalih, ki jim je treba preprečiti dostop do območij z vidnimi goščami ter pitje vode oziroma zaužitje gošče.
Kot so pojasnili, rezultati analiz sicer ne potrjujejo vzročne povezave med prisotnostjo cianotoksinov in poginom psov, saj na rezultate obdukcije psov še čakajo. Potrjujejo pa prisotnost potencialno nevarnih cianotoksinov v vzorčenih goščah, zato je ob prisotnosti vidnih cianobakterijskih gošč priporočljiva nadaljnja previdnost.
Na Občini Kranjska Gora so napovedali, da bodo opozorilne table ostale, dokler bodo na vodi ali ob obali prisotne vidne cianobakterijske gošče. Občina bo v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami razmere še naprej spremljala in javnost obveščala o morebitnih nadaljnjih ukrepih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.