Po poginu dveh psov v jezeru Jasna odkrili cianotoksine

Po lanskih primerih poginov psov na območju Bohinjskega jezera so ob koncu letošnjega poletja o podobnih primerih poročali z območja jezera Jasna v Kranjski Gori. Občina Kranjska Gora je bila 27. avgusta obveščena o poginu dveh psov, pri katerih je obstajal sum na morebitno povezavo s predhodnim zadrževanjem na območju jezera Jasna oziroma stikom z vodo. Ker povezave ni bilo mogoče niti potrditi niti izključiti, je občina do zaključka strokovnih preiskav iz previdnosti obiskovalcem začasno odsvetovala kopanje, pitje vode in neposreden stik z vodo, obrežnimi oblogami, naplavinami in sedimentom. Obiskovalce je prosila tudi, naj psom in drugim živalim preprečijo dostop do vode. V sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano so odvzeli vzorce vode, obrežnih oblog in sedimenta ter opravili laboratorijske preiskave. Zaključno poročilo laboratorijskih analiz so izdelali 18. septembra.

V vzorcu gošče koncentracije cianotoksinov

Kot je v torek na spletni strani objavila Občina Kranjska Gora, so analize pokazale, da so bile v vzorčenih cianobakterijskih goščah prisotne potencialno toksične bentoške cianobakterije ter cianotoksini. Potrdile so prisotnost anatoksina-A in mikrocistinov, pri čemer je posebej pomembna prisotnost anatoksina-A. Ob tem so poudarili, da so koncentracije izmerili v vzorcu cianobakterijske gošče in ne v jezerski vodi. Rezultatov zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi niti na njihovi podlagi neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Za koncentracije cianotoksinov v takšnih goščah trenutno tudi ni zdravstveno utemeljenih mejnih oziroma priporočenih vrednosti.

Jezero Jasna FOTO: Shutterstock