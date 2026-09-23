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Slovenija

Po poginu dveh psov v jezeru Jasna odkrili cianotoksine

Kranjska Gora, 23. 09. 2026 09.51 pred 46 minutami 2 min branja 13

Avtor:
STA M.S.
Jezero Jasna

Občina Kranjska Gora je po poginu dveh psov po obisku območja jezera Jasna konec avgusta naročila strokovne preiskave. Laboratorijske analize so sedaj pokazale, da so bile v goščah prisotne potencialno toksične bentoške cianobakterije in cianotoksini. Obiskovalcem svetujejo izogibanje neposrednemu stiku z goščami.

Po lanskih primerih poginov psov na območju Bohinjskega jezera so ob koncu letošnjega poletja o podobnih primerih poročali z območja jezera Jasna v Kranjski Gori. Občina Kranjska Gora je bila 27. avgusta obveščena o poginu dveh psov, pri katerih je obstajal sum na morebitno povezavo s predhodnim zadrževanjem na območju jezera Jasna oziroma stikom z vodo.

Ker povezave ni bilo mogoče niti potrditi niti izključiti, je občina do zaključka strokovnih preiskav iz previdnosti obiskovalcem začasno odsvetovala kopanje, pitje vode in neposreden stik z vodo, obrežnimi oblogami, naplavinami in sedimentom. Obiskovalce je prosila tudi, naj psom in drugim živalim preprečijo dostop do vode.

V sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano so odvzeli vzorce vode, obrežnih oblog in sedimenta ter opravili laboratorijske preiskave. Zaključno poročilo laboratorijskih analiz so izdelali 18. septembra.

V vzorcu gošče koncentracije cianotoksinov

Kot je v torek na spletni strani objavila Občina Kranjska Gora, so analize pokazale, da so bile v vzorčenih cianobakterijskih goščah prisotne potencialno toksične bentoške cianobakterije ter cianotoksini. Potrdile so prisotnost anatoksina-A in mikrocistinov, pri čemer je posebej pomembna prisotnost anatoksina-A.

Ob tem so poudarili, da so koncentracije izmerili v vzorcu cianobakterijske gošče in ne v jezerski vodi. Rezultatov zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi niti na njihovi podlagi neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Za koncentracije cianotoksinov v takšnih goščah trenutno tudi ni zdravstveno utemeljenih mejnih oziroma priporočenih vrednosti.

Jezero Jasna
Jezero Jasna
FOTO: Shutterstock

Glede na rezultate analiz strokovnjaki priporočajo nadaljnjo previdnost predvsem tam, kjer so vidne cianobakterijske gošče. Obiskovalcem svetujejo, naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi goščami na vodi in ob obali ter preprečijo njihovo zaužitje. Posebna previdnost je potrebna pri psih in drugih živalih, ki jim je treba preprečiti dostop do območij z vidnimi goščami ter pitje vode oziroma zaužitje gošče.

Kot so pojasnili, rezultati analiz sicer ne potrjujejo vzročne povezave med prisotnostjo cianotoksinov in poginom psov, saj na rezultate obdukcije psov še čakajo. Potrjujejo pa prisotnost potencialno nevarnih cianotoksinov v vzorčenih goščah, zato je ob prisotnosti vidnih cianobakterijskih gošč priporočljiva nadaljnja previdnost.

Na Občini Kranjska Gora so napovedali, da bodo opozorilne table ostale, dokler bodo na vodi ali ob obali prisotne vidne cianobakterijske gošče. Občina bo v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami razmere še naprej spremljala in javnost obveščala o morebitnih nadaljnjih ukrepih.

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jasna kranjska gora cianotoksini

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KOMENTARJI13

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zvizi
23. 09. 2026 10.34
Jezera in okolico je urejal prejšnji župan, zato županjo pustite lepo pri miru. Prej ste ploskali, sedaj pred volitvami pa isti cvilite ko pujsi, ko jim odmakneš korito s hrano
Odgovori
-1
0 1
lokson
23. 09. 2026 10.31
Potencialno????? Dandanes, je pa že vsak lahko družbeno politični delavec. Da razložim. Pride mulo iz šole in vpraša fotra, kaj je to potencialno in kaj realno. Pravi fotr, da naj vpraša mamo, če bi spala s sosedom za milijon evrov in naj potem isto vpraša še sestro in brata. Pride mulo nazaj in pove, da so vsi trije rekli da bi. No vidiš sine. Potencialno imamo v hiši Tri milijone evrov, realno pa 2 k. in enega p.
Odgovori
+1
1 0
Polde22
23. 09. 2026 10.22
Vso naravo smo zasvinjali in zastrupili. Res žalostno.
Odgovori
+3
3 0
Apolonia1
23. 09. 2026 10.23
Res je
Odgovori
+2
2 0
Čombe
23. 09. 2026 10.27
bakterije so bile nekaj miljard let pred nami tukaj ;) svoje pasje sončke imejte na povodcu, ker se ostali obiskovalci neradi kopajo v pasjih dlakah in urinu.
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-1
1 2
Apolonia1
23. 09. 2026 10.38
A ljudje pa ne počno v vodi nič ksr nebi dmeli?
Odgovori
0 0
Apolonia1
23. 09. 2026 10.39
kar nebi smeli
Odgovori
0 0
Apolonia1
23. 09. 2026 10.13
Bolje se ne kopat nikjer pa ne bo težav
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+2
2 0
?iro123
23. 09. 2026 10.12
Preveč je tek cuckov in mačk povsod, kdaj bo en vredu davek na to neumnost.
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-6
0 6
Wolfman
23. 09. 2026 10.13
Nas ljudi pa ni preveč? A je tako?
Odgovori
+4
4 0
Misanthrope
23. 09. 2026 10.16
Preveč je samo mohamedov
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+2
3 1
Apolonia1
23. 09. 2026 10.19
kaj so ti naredile te živali,da jih tako zaničuješ?
Odgovori
+3
3 0
galeon
23. 09. 2026 10.02
Nehajte lagat in se izgovarjat na goščo. Pokažite mi enega lastnika scrklanih psov, ki ga lastnik da v vodo ravno tam, kjer je gošča. Zastrupljena sta oba jezerca povsod in pika. Nevarna za ljudi in živali. Županja pa se dela slepo in gluha samo zaradi zaslužka od turistov. Pa bi moral že zdavnaj prepovedat kopanje v vseh teh jezerih. A denar je vladar.
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+1
3 2
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