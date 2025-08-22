V gošči Bohinjskega jezera odkrite cianobakterije

Poročali smo, da se Bohinj sooča s ponavljajočimi se pogini psov, ki so povezani s kopanjem v jezeru. Občina je uvedla opozorilne table in skuša s forenzičnimi obdukcijami razjasniti vzroke.
Župan Jože Sodja je v sinočnji oddaji 24UR ZVEČER potrdil, da je bil bila pri prvem psu med obdukcijo v Nemčiji, ugotovljena prisotnost toksinov cianobakterij in visoka količina strupa, ki se običajno nahaja v vabi za polže. Nasprotno pa v primeru psa, ki je poginil prvega julija, obdukcija ni pokazala prisotnosti strupov, v tem primeru bi lahko šlo za možnost šoka zaradi temperaturne spremembe.
Lastniki psov so terjali odgovore, saj so se pojavile različne domneve: od usodnih cianobakterij do bolj zloveščih teorij, da nekdo zastuplja pse. Občina Bohinj je javnost danes seznanila s preliminarnimi rezultati analize vode v Bohinjskem jezeru.
Gošči se izogibajte
Pojasnili so, da so pri Nacionalnem inštitutu za biologijo naročili vzorčenje vode. Odvzetih je bilo 13 vzorcev, vzorčenje se je izvedlo na problematičnih lokacijah ob Bohinjskem jezeru, predvsem na območju Ukanca. "Na nekaterih mestih v bližini iztoka Savice v jezero smo opazili gošče ob vodi, ki vsebujejo potencialno strupene cianobakterije, kot je potrdil mikroskopski pregled vzorcev," so obvestili.
Načrtujejo še molekularne analize toksičnega potenciala in pošiljanje vzorcev na kemijske analize cianotoksinov v tujino. Do pridobitve rezultatov analiz svetujejo izogibanje stika s tovrstnimi goščami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.