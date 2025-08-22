Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

V gošči Bohinjskega jezera odkrite cianobakterije

Bohinj, 22. 08. 2025 18.34 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
28

Mikroskopski pregled vzorcev vode iz Bohinjskega jezera je potrdil prisotnost cianobakterij, ki so lahko strupene, so sporočili iz tamkajšnje občine. Načrtujejo še nove analize, tudi v tujini, do končnih rezultatov pa svetujejo izogibanje goščam ob vodi. Opazili so jih predvsem v bližini izliva Savice v jezero, po kopanju v vodi pa so zabeležili že več primerov poginov psov.

Poročali smo, da se Bohinj sooča s ponavljajočimi se pogini psov, ki so povezani s kopanjem v jezeru. Občina je uvedla opozorilne table in skuša s forenzičnimi obdukcijami razjasniti vzroke. 

Pes med goščo v Bohinjskem jezeru
Pes med goščo v Bohinjskem jezeru FOTO: POP TV

Župan Jože Sodja je v sinočnji oddaji 24UR ZVEČER potrdil, da je bil bila pri prvem psu med obdukcijo v Nemčiji, ugotovljena prisotnost toksinov cianobakterij in visoka količina strupa, ki se običajno nahaja v vabi za polže. Nasprotno pa v primeru psa, ki je poginil prvega julija, obdukcija ni pokazala prisotnosti strupov, v tem primeru bi lahko šlo za možnost šoka zaradi temperaturne spremembe.

Preberi še Misterij poginov psov v Bohinju: kaj je v jezeru?

Lastniki psov so terjali odgovore, saj so se pojavile različne domneve: od usodnih cianobakterij do bolj zloveščih teorij, da nekdo zastuplja pse. Občina Bohinj je javnost danes seznanila s preliminarnimi rezultati analize vode v Bohinjskem jezeru.

Gošča v jezeru
Gošča v jezeru FOTO: Občina Bohinj

Gošči se izogibajte

Pojasnili so, da so pri Nacionalnem inštitutu za biologijo naročili vzorčenje vode. Odvzetih je bilo 13 vzorcev,  vzorčenje se je izvedlo na problematičnih lokacijah ob Bohinjskem jezeru, predvsem na območju Ukanca. "Na nekaterih mestih v bližini iztoka Savice v jezero smo opazili gošče ob vodi, ki vsebujejo potencialno strupene cianobakterije, kot je potrdil mikroskopski pregled vzorcev," so obvestili.

Cianobakterije pod mikroskopom
Cianobakterije pod mikroskopom FOTO: Občina Bohinj

Načrtujejo še molekularne analize toksičnega potenciala in pošiljanje vzorcev na kemijske analize cianotoksinov v tujino. Do pridobitve rezultatov analiz svetujejo izogibanje stika s tovrstnimi goščami.

Bohinj jezero gošča cianobakterija analiza psi pogini
Naslednji članek

Število zdravnikov narašča, medicinskih sester še vedno primanjkuje

Naslednji članek

Dela na štajerski avtocesti bodo končana skoraj mesec dni pred rokom

SORODNI ČLANKI

Misterij poginov psov v Bohinju: kaj je v jezeru?

Policija ob poginih psov na območju Bohinja ni zaznala kaznivih dejanj

Znani rezultati obdukcije psičke, ki je poginila na območju Bohinja

Neuradno naj bi se v Bohinjskem jezeru zastrupilo že sedem psov

Po poginu psa v Bohinju opozorilne table: Izogibajte se kopanju v gošči

V gošči Bohinjskega jezera zaznali cianotoksine, v vodi ne

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ti?2
22. 08. 2025 19.34
Spet zavajanje naroda. Cilj občine je da se kopanje v jezeru prepove v skladu s trajnostnim turizmom. Občina je total nesposobna in deluje na mafijski podlagi. Če rabite zavidljivo parcelo vam odvetnik lahko zrihta. 😄
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
22. 08. 2025 19.29
+2
Joj!
ODGOVORI
2 0
supergigi
22. 08. 2025 19.28
+1
Kopalci ste ga naj...
ODGOVORI
1 0
Juzles Iters
22. 08. 2025 19.27
+2
Verjetno sama prisotnost cianobakterij in cianotoksinov še ne pomeni, da je to vzrok pogina. Ker veliko je odvisno tudi od koncentracije toksinov in vrste toksinov. Zato bi bilo morda bolje, da v te specializirane laboratorije v tujini pošljejo naročilo analiz še drugih toksinov kot so spore in toksini plesni, kemikalije itn.
ODGOVORI
2 0
Ricola Swiss
22. 08. 2025 19.27
-1
Svoboda že misli, da je Janša kriv!
ODGOVORI
0 1
cripstoned
22. 08. 2025 19.26
+4
Zdaj pa preiskave ko je konec sezone...kje ste bili prej??
ODGOVORI
4 0
Vsevedni Joža
22. 08. 2025 19.26
Če lastniki psov ob vsej medijski izpostavljenosti primera, pse še vedno vozijo na kopanje v Bohinj, potem so sami krivi in naj nosijo posledice.
ODGOVORI
0 0
Tomaž Hacin
22. 08. 2025 19.26
Kopajtd zanemarjene pse doma, celo leto se jim nekateri ne posvetijo, potem gre pa na dopust pa psa vzame sabo in se bo malo skopal v jezeru ali morju.
ODGOVORI
0 0
kokicas
22. 08. 2025 19.21
+1
Prej bi povedali javno saj so vedeli pa nalepili opozorilne liste okrog. Amapk njim je edino pomemben denar od turistov samo to vidijo.
ODGOVORI
2 1
Polkavalčekrokenrol
22. 08. 2025 19.19
+3
In potem domoljubi šmfajo čez velenjsko plažo,tam pa strupena mlakuža,psi crkujejo,dokler ne bo človeških žrtev je vse OK
ODGOVORI
3 0
Tomy1
22. 08. 2025 19.18
+3
Kaj pa majhni otroci ... Briga me za ...🐩
ODGOVORI
4 1
sebak81
22. 08. 2025 19.07
+7
Ne vem ali imam samo jaz neke standarde.. ma kdo bi se šel pa kopat v goščo.. niti psa ne peljem..
ODGOVORI
7 0
NoSugar
22. 08. 2025 19.04
+10
BARABE! Zdaj, ko je konec sezone bodo pa opozarjali in testirali, kajne?
ODGOVORI
11 1
štajerc65
22. 08. 2025 19.16
+6
Seveda. Kaj imaš psa za kopat v Gorenjskem biseru. To je isto kot da ga pelješ v triglavska jezera na kopanje. Doma ga štuširaj.
ODGOVORI
6 0
Janez Novak 13
22. 08. 2025 19.02
+5
Maxi 2?
ODGOVORI
5 0
vinterJasmin
22. 08. 2025 19.00
+10
Rabli so pa skoraj 3 mesce
ODGOVORI
10 0
fotr80
22. 08. 2025 18.54
+12
vazno, da je sezoma mimo...zdej pa tocno vedo kje in kaj je problem.
ODGOVORI
12 0
ZLATKO JAKLIN
22. 08. 2025 18.53
+3
Naj se preveri in napiše, koliko vikendov, hiš, hotelov je v Bohinju priključeno na javno kanalizacijo. Bore malo, saj sploh še nimajo urejeno javno kanalizacijo. kam neki pa se izteka višek iz ti. greznic, pa si lahko sami mislite.
ODGOVORI
3 0
kr nekdo
22. 08. 2025 18.53
+7
niso samo pai v nevarnosti. ljude tudi nismo imuni. vsaj brezplacne tuše bi lahko imeli za kopalce če se mislijo z turizmom ukvarjat.
ODGOVORI
7 0
street45
22. 08. 2025 18.52
+5
To kar je že reklo mnogo ljudi. Ko bo šlo h koncu turistične sezone se bo pa kr na enkrat našel kje je problem.
ODGOVORI
5 0
Animal_Pump
22. 08. 2025 18.51
+0
Pa še kar bodo vlačil tiste pse tam okrog.
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110