Slovenija

V gozdovih za 200.000 kubičnih metrov škode: 'Previdno pri delu v gozdu'

Ljubljana, 30. 03. 2026 15.16 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
M.P.
Vetrolom Poklukca

Zavod za gozdove Slovenije po do zdaj zbranih podatkih s terena ocenjuje, da je nedavni vetrolom po Sloveniji poškodoval vsaj 200.000 kubičnih metrov lesne mase oziroma še enkrat več od prvotnih ocen. "Največ škode beležimo na gozdnogospodarskih območjih Bled in Kranj, pa tudi na Pohorju, v delu jugovzhodne Slovenije ter ponekod v vzhodnem delu države," je sporočil direktor zavoda Gregor Danev.

Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) že izvajajo preglede poškodovanosti gozdov, kjer razmere to omogočajo. Na severozahodu države skupna škoda presega 100.000 kubičnih metrov, predvsem pod gorami med Tržičem in Cerkljami na Gorenjskem, pa tudi na območjih Pokljuke in Jelovice. V vzhodnem in severovzhodnem delu Slovenije na ZGS trenutno ocenjujejo dodatnih 50.000 kubičnih metrov poškodovanega drevja.

V jugovzhodnem delu države so medtem na višino škode vplivali snegolomi zaradi novozapadlega snega, zlasti na višjih legah.

Na nekaterih drugih območjih, kot so Postojna, Kočevje, Kras, pa večjih poškodb za zdaj niso zaznali. Ker pa so višje ležeči predeli zaradi snega še vedno nedostopni, se lahko končna ocena na koncu še spremeni.

"Poškodbe so večinoma razpršene, kar pomeni, da gre predvsem za posamično podrta ali polomljena drevesa ter manjše skupine dreves, redkeje za večje strnjene površine. Takšna razpršenost ima sicer manjši neposredni vpliv na gozdne sestoje kot celoto, vendar pa bistveno otežuje sanacijo, saj bo treba pregledati skoraj vsak gozd posebej," izpostavljajo na ZGS.

Prednostno morajo biti iz gozda odstranjene poškodovane smreke

Prav zaradi razpršenih poškodb ZGS v kratkem času ne more sam pregledati vsega območja, ki so ga zajeli močni vetrovi, in izdati odločbe lastnikom gozdov za potreben sanitarni posek. Lastnike gozdov zato pozivajo, naj tudi oni pregledajo svoje gozdove.

Preberi še Golob: Ko se bo naredila okvirna ocena škode, bomo priskočili na pomoč

S sanacijo posledic vetroloma lahko začnejo še pred izdajo odločbe, morajo pa o začetku del obvestiti svojega revirnega gozdarja, pri katerem dobijo vse dodatne informacije, izpostavljajo na ZGS.

Ob tem je treba prednostno posekati in odpeljati iz gozda poškodovane smreke, saj so te privlačen material za namnožitev podlubnikov. Posek poškodovanih iglavcev ter izvoz lesa iz gozda morata biti zaključena do konca maja, v višjih oziroma hladnejših legah pa teden do dva kasneje.

'Delo v poškodovanih gozdovih izjemno nevarno'

Ob tem pa na ZGS opozarjajo na varnost pri delu v gozdovih. Delo v poškodovanih gozdovih je namreč, kot poudarjajo, izjemno nevarno, saj podrta in napeta drevesa ter poškodovani sestoji predstavljajo veliko tveganje za nenadne lome in zdrse.

"Varnost mora biti vedno na prvem mestu. Lastnikom svetujemo, da se sanacije lotijo premišljeno in ob pomoči usposobljenih izvajalcev, kjer jo potrebujejo. Vedno so za svetovanje na voljo tudi naši revirni gozdarji, precej informacij je tudi na naši spletni strani," dodaja direktor ZGS Gregor Danev.

Prednostno naj sicer lastniki gozdov odmikajo podrto drevje z gozdnih cest in pomembnejših vlak, ki odpirajo gozd več lastnikom, še svetujejo, obiskovalcem gozdov pa, naj se izogibajo poškodovanim predelom, saj je v krošnjah še vedno veliko odlomljenih vej in obviselih dreves, ki lahko zaradi svoje teže in velike višine povzročijo težke poškodbe obiskovalcev.

Čakalne dobe za vnaprej naročene menjave streh lahko tudi po pol leta

Smuuki
30. 03. 2026 16.34
O joj. Velika gospodarska škoda in nove žrtve ob delu v gozdu. Obstaja velika možnost da bodo poškodbe pri tem opravilu. Tu bo davek največji. Reševati podrtijo je najbolj nevarno opravilo. Upam da bo tega čim manj
bibaleze
Portal
Najlepša slovenska imena, ki se vračajo: Kako izbrati pravega?
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
zadovoljna
Portal
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Nova miss Slovenije je postala Elin Kos
Nova miss Slovenije je postala Elin Kos
To lepotico ljubi Domen Prevc
To lepotico ljubi Domen Prevc
vizita
Portal
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
cekin
Portal
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
moskisvet
Portal
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Triki za lažji prehod na poletni čas
Triki za lažji prehod na poletni čas
dominvrt
Portal
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Razkošni kalifornijski raj z zasebnim živalskim vrtom išče novega lastnika
Razkošni kalifornijski raj z zasebnim živalskim vrtom išče novega lastnika
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
okusno
Portal
Trik za kremne omake brez uporabe smetane
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 5
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
