V gozdu na območju Medna našli neznano moško truplo

V gozdu na območju Medna je bilo najdeno neznano moško truplo. Gre za moškega, starega okoli 30 let, svetle polti, visokega približno 175 centimetrov, suhe postave, kratko postriženih rdečih las, ovalnega in koščenega obraza s poraščeno brado in rjavih oči. Ko je bil najden, je bil oblečen v rdeč pulover, temno modro majico, belo spodnjo majico in svetlo sive kavbojke. Okoli vratu je imel pleteno verižico iz rumene kovine.