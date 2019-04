V gozdu nad Idrijo našel polno odvrženih novih čevljev

Občana v Črnem Vrhu nad Idrijo je v gozdu pričakal nenavaden prizor. Po pobočju med drevesi je namreč raztresenih ogromno čevljev. Med njimi naj bi bili tako rabljeni kot tudi novi iz trgovine Deichmann. Na nekaterih sta še cena in varnostna zaponka, v Deichmannu pa pojasnjujejo, da so o dogodku obveščeni in ga intenzivno preverjajo.

Na Črnovrški planoti nad Idrijo je občan v gozdu naletel na nenavadno odkritje. Med drevesi je namreč raztresenih ogromno čevljev, med katerimi so, glede na njegov zapis na Facebooku, tudi še čisto novi iz trgovine Deichmann. Zraven čevljev sta namreč še vedno cena in zaščita oz. varnostna zaponka. Kot je zapisal, je v gozdu naletel že na marsikakšne odpadke, na kaj takega pa še ne. Dodal je še, da je večina čevljev brez para. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Iz podjetja Deichmann so nam potrdili, da so o zadevi seznanjeni. Pravijo, da intenzivno preiskujejo, kako so se čevlji znašli v naravi, več pojasnil pa bodo podali, ko bodo imeli več informacij o dogodku. Policija preverja okoliščine najdbe čevljev Obrnili smo se tudi na Policijsko upravo Nova Gorica, kjer nam je tiskovni predstavnik Dean Božnikodgovoril:"V zvezi z vašimi vprašanji glede odvrženih predmetov (čevlji) v naravnem okolju po Črnovrški planoti in o čemer so poročali nekateri slovenski mediji, vas obveščamo, da o zadevi Policija ni bila uradno obveščena, zato zadeve v tem trenutku ne moremo komentirati." Dodal je, da bodo policisti Policijske postaje Idrija nadaljevali s preverjanjem okoliščine najdbe čevljev in bodo o ugotovitvah obvestili tudi pristojne službe. "Več o najdbi omenjenih predmetov v naravnem okolju bomo lahko javnosti poročali kasneje," je še zapisal Božnik. Po zakonu je za očiščenje, v kolikor ne najdejo krivca, odgovoren lastnik O tem, kakšen je postopek v podobnih primerih, smo povprašali tudi na Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Direktor ZGS Damjan Oražemnam je dejal, da omenjenega dogodka sicer ne pozna, je pa pojasnil, kdo je v takih primerih odgovoren za očiščenje:"Po zakonu je za očiščenje odgovoren lastnik gozda, razen če se ugotovi krivec za onesnaženje. Mi imamo portal, na katerem spremljamo in evidentiramo divja odlagališča odpadkov, o njih pa tudi obvestimo lastnike." Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dodal je, da je tudi njim prioriteta, da se ugotovi krivec, zato o vseh primerih, na katere naletijo, obvestijo inšpekcijo: "Če naletimo na primer, kot ga opisujete, o njem obvestimo inšpekcijo. Če gre za tak akuten primer, ponavadi okoljsko inšpekcijo, sicer pa gozdarsko ali občinsko, ki potem odreagira. Vedno pa obvestimo tudi lastnika gozda. Seveda vsi skupaj težimo k temu, da najdemo krivca." Postopek je po Oražmovih ocenah enak, tudi če gre za gozdove v državni lasti: "Tudi v takem primeru obvestimo lastnika, državo, se pravi Slovenske državne gozdove in inšpekcijo." Vprašanja smo naslovili tudi na Inšpektorat RS za okolje in prostor, na njihove odgovore še čakamo.