V gradu Štanjel bo potrebna sanacija zalitih tal in zidov

"V dveh do treh urah je padlo do 150 litrov dežja na kvadratni meter. V starem delu Štanjela, kjer je sicer urejena meteorna kanalizacija, ta ni zmogla odvesti odvečne padavinske vode, ki je iz zgornje ulice vdrla v prvo nadstropje spodnjega palacija gradu," je povedal Erik Modic.

Meteorna voda je nato drla po stopnicah in zidovih do pritlične Viteške dvorane in naprej v klet, kjer so pravkar odprli enoteko.

"Škoda je kar precejšnja, natančno bomo vedeli v 14 dneh, ko se bo videlo, koliko je poškodovanega parketa, lesenih oblog in tudi spuščenega stropa v Viteški dvorani. Mokri so tudi zidovi, zato se bo tam verjetno pojavila plesen in jih bo treba sanirati," je napovedal župan.

Zavarovalniški cenilec bo zato prišel na ponovni ogled stanja čez približno dva tedna, ko bodo lahko natančneje ovrednotili nastalo škodo. Občina Komen ima namreč obnovljene prostore in notranjo opremo zavarovane. Takoj po cenitvi pa bo komenska občina poskrbela za sanacijo poškodovane notranjosti objekta.

Meteorna voda je poplavila tudi javne sanitarije pri Kobdiljskem stolpu ter nekatere dele osnovne šole v Štanjelu. Tudi tu bo treba po županovih besedah izvesti nekaj sanacijskih del. Nekaj škode je nastalo tudi pri manjših poplavah po stanovanjskih hišah in v zasebni vinski kleti.