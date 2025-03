V Grčiji vre: Jeza se je sprevrgla v spopade med policijo in protestniki

V več kot 340 mestih se je na ulice podalo na stotisoče ljudi, razlog pa jeza in nezadovoljstvo ob drugi obletnici najhujše železniške nesreče v zgodovini države, v kateri je umrlo 57 ljudi. Večinoma mladih. Grki so prepričani, da je vlada ovirala preiskavo in zaščitila odgovorne na visokih položajih, saj za tragedijo ni odgovarjal noben višji uradnik.