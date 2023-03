V Grčijo z nizkocenovnimi prevozniki

Rezultat so TOP ponudbe prvomajskih in poletnih počitnic na grških otokih Krf in Kos ter na Južnem Cipru , ki so sestavljene iz povratnega letalskega poleta z nizkocenovnimi prevozniki z Zagreba ali Benetk ter izbrane namestitve na destinaciji!

Da bo imel vsak med nami možnost ustrezno spočiti telo in duha, so bili v turistični agenciji Počitnice.si pri pripravi paketnih ponudb pozorni predvsem na to, da ponudijo počitnice za vse okuse in denarnice. Pri tem so se osredotočili zlasti na Grčijo, eno najbolj priljubljenih destinacij na svetu!

Naj si bo raziskovanje otoka ali poležavanje na plaži – Grčija je vedno TOP izbira!

Razlogov za priljubljenost Grčije kot počitniške destinacije je veliko: dobre letalske povezave, bližina, izvrstna kulinarika in prečudovite plaže, ki so znane po vsem svetu in vsako leto gostijo tudi imena svetovnega kova. Antične namenitosti in spomeniki ob tem brez besed pripovedujejo zgodbo o neki civilizaciji, ki je ključno zaznamovala evropsko zgodovino in pomembno vplivala na današnjo kulturo. A kot da tudi to še ni dovolj, piko na i dodata še edinstvena narava in številne znamenitosti, ki bi jih bilo greh ne obiskati ter raziskati. Toda brez skrbi; tudi, če se odločite celoten oddih preživeti ob bazenu ali na plaži z osvežilno pijačo v eni ter dobro knjigo v drugi roki, vam nihče ne bo zameril. Počitnice so v prvi vrsti namreč namenjene počitku, zato je prav, da je ta vsaj enkrat na leto v središču pozornosti, kajne?

Je pa od intenzivnosti vašega oddiha v Grčiji odvisna izbira namestitve: Če radi raziskujete lokalno kulinariko in si čez dan ogledujete znamenitosti, se boste najbrž odločili za najem apartmaja/studia ali za polpenzion v hotelu oziroma nočitev z zajtrkom. Tistim, ki si na poletnem oddihu želite predvsem počitka ter družinam z otroki pa priporočamo izbiro hotela z all inclusive ponudbo, kjer so v ceni vključeni vsi obroki, prigrizki, alkoholne in brezalkoholne pijače ter bogata dnevna in večerna animacija za vse generacije. Ne glede na to, za katero možnost se odločite, se kak večer le odpravite do bližje taverne, da poskusite izjemne grške specialitete, ki slonijo na sveži zelenjavi ter sadju, lokalnih mesnih dobrotah in kapljici odličnega olivnega olja po vrhu, ter se prepričate o izjemni gostoljubnosti domačinov.