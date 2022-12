V Grosupljem obnavljajo glavno cesto skozi mesto

Občina Grosuplje je z obnovo začela sredi novembra. Najprej so stekla dela na odseku od trgovine Hofer proti stavbi občine, pretekli teden so z deli začeli tudi na odseku od križišča z Gasilsko cesto do krožišča pri Kovinastroju.

V okviru prenove bo cesta dobila novo konstrukcijo z novo asfaltno prevleko. Na obeh straneh bodo uredili površine za pešce in kolesarje, avtobusna postajališča, ki bodo dobila tudi nadstrešnico, parkirišča ter semaforizirano križišče z Ljubljansko cesto.

Poleg same ceste bodo prenovili tudi kanalizacijo, vodovodno napeljavo, elektro povezave in telekomunikacijske vode.

Obnovljena cesta bo modernejša in bo temeljito spremenila središče mesta, predvsem pa bo varnejša, posebej za pešce in kolesarje, pravijo na občini. Za obnovo ceste je občina pridobila tudi državna sredstva.