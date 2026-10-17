Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Nočne dostave, zaprti delavci in 30 milijonov cigaret

Lendava, 17. 10. 2026 19.53 pred 37 minutami 4 min branja 2

Avtor:
Mojca Hanžič Nuša Dekleva
Kompleks nekdanje Nafte Lendava

V približno 2500 kvadratnih metrov veliki hali v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava so odkrili največjo ilegalno tovarno cigaret v Sloveniji. V njej naj bi bilo okoli 30 milijonov nezakonito proizvedenih in ponarejenih cigaret, več deset tujih delavcev, neuradno državljanov Paragvaja, pa naj bi bilo več tednov zaprtih v hali, brez dostopa do zunanjega sveta. Preiskavo je prevzel Nacionalni preiskovalni urad, ki preiskuje tudi sum trgovine z ljudmi. Odkritje je znova opozorilo na sistematično izkoriščanje tujih delavcev v Sloveniji, medtem ko sindikalisti opozarjajo, da bi lahko predlagane spremembe zakonodaje njihov položaj še poslabšale.

Da se v približno 2500 kvadratnih metrov veliki hali skriva največja nezakonita proizvodnja cigaret v Sloveniji in da bi za povsem zastrtimi okni lahko bili delavci, ki naj ne bi smeli zapuščati objekta, ni posumil nihče.

"Groza, groza," so se na odkritje odzvali domačini. "To je velika sramota. Sramota je, da tako mučijo ljudi," je dejal eden od njih.

Delavcev naj bi bilo več deset, neuradno državljanov Paragvaja. Kriminalna združba naj bi jim odvzela potne liste in jim prepovedala gibanje na prostem. Delali in spali naj bi v hali, dnevne svetlobe pa naj ne bi videli že štiri tedne.

"Žalostno je, da so bili čisto zaprti, brez svetlobe in vsega. Da so tako dolgo zdržali. Če ne bi zdaj prišli gor, mislim, carina ali kdo je to, bi se to še naprej dogajalo," je povedala domačinka.

Furs
Furs
FOTO: Bobo

Delavce je po naključju odkrila Finančna uprava. Nedaleč od hale so namreč ustavili sumljiv tovornjak, na katerem naj bi prevažali ponarejene cigarete oziroma nezakonit tobak. Nenavadno veliko tovornega prometa so opazili tudi domačini.

"Čujte, čudno mi je bilo, da se je veliko tovornjakov peljalo noter v vas pa nazaj. Samo kam so šli, človek ne gre za njimi, pa ne vemo," je povedal eden. Drugi je dodal, da so tovornjake večinoma videvali zvečer.

Kriminalna združba je svoje početje očitno dobro skrivala. Nihče, niti zaposleni v sosednjih obratih, naj ne bi vedel, kaj se dogaja v hali. Sodeč po številu avtomobilov in koles, parkiranih v kompleksu, pa je bilo tam precej ljudi.

"Pa varnostniki hodijo, vse je pod kamerami. Čudno je, da nihče nič ni vedel," je dejal domačin.

Gre za kompleks nekdanje Nafte Lendava, v katerem so tudi državne blagovne rezerve. Hala, v kateri so proizvajali ponarejene cigarete, je po javno dostopnih podatkih v lasti podjetja iz Slovenske Bistrice. Na naše klice se v podjetju niso odzvali.

Policija je tuje delavce začasno namestila v azilne domove, del osumljencev pa naj bi že privedli pred preiskovalnega sodnika.

Podobno tovarno odkrili tudi na Hrvaškem

Preiskavo je prevzel Nacionalni preiskovalni urad, ki preiskuje tudi sum trgovine z ljudmi. Preiskovalci delo nadaljujejo na več lokacijah, za zdaj pa še ni znano, ali je primer del širše mednarodne kriminalne mreže.

Le nekaj dni pred odkritjem v Lendavi so podobno ilegalno tovarno cigaret razkrili tudi na Hrvaškem, v bližini Reke. Med petimi osumljenci so trije slovenski državljani.

V nekdanji restavraciji naj bi več mesecev proizvajali cigarete na strojih, vrednih približno milijon in pol evrov. Imeli naj bi tudi ločeno skladišče in organizirane prevoze delavcev, cigarete pa naj bi bile namenjene evropskemu črnemu trgu. Ali sta primera povezana, za zdaj ni potrjeno.

'Tako hudega in sistematičnega izkoriščanja še nisem videl'

Pretresljivo odkritje v Lendavi je znova odprlo vprašanje, kdo v Sloveniji tuje delavce ščiti pred izkoriščanjem. Kot opozarjajo sogovorniki, ne gre za osamljen primer.

"Tako hudega in sistematičnega izkoriščanja še nisem videl," je odkritje v Lendavi opisal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. Ob tem je spomnil na primer iz leta 2022, ko so v podjetju Marinblu v Kozini razkrili izkoriščanje delavcev iz Indije.

Tudi takrat so razmere zaznamovali izjemno dolgi delovniki, spanje na tleh skladišča in nadzor s kamerami. Delavci naj bi delali tudi po 40 ur brez prekinitve. Štiri leta po razkritju sta odgovorna dobila pogojni zaporni kazni, podjetje pa 10.000 evrov globe.

Da se primeri izkoriščanja vrstijo, opozarja tudi Miha Blažič, splošni koordinator sindikata Zasuk. "Praktično ne mine več teden, da ne bi v javnost prišel nov škandal izkoriščanja delavcev, predvsem tujih delavcev," je dejal.

Pred komaj petimi meseci so javnost pretresli tudi posnetki fizičnega nasilja nad tujimi delavci na kmetiji Bobnar.

Kompleks nekdanje Nafte Lendava
Kompleks nekdanje Nafte Lendava
FOTO: LendavaInfo

Sindikalisti opozarjajo na spremembe zakonodaje

Prav v času, ko se vrstijo razkritja izkoriščanja, sta v pripravi dva zakonska predloga, ki bi po opozorilih sogovornikov lahko položaj tujih delavcev še poslabšala.

"Se pravi, ne samo, da država nič ne dela, da bi se to ustavilo, ampak bo to v bistvu še pospeševala in takšnih primerov bomo imeli čedalje več z novimi zakoni," je opozoril Blažič.

Prvi predlog, novela zakona o tujcih, bi čakanje na združitev družine podaljšal z enega na tri leta, zahtevani osnovni dohodek pa zvišal s 507 na 913 evrov mesečno. Za tričlansko družino bi to lahko pomenilo več kot 2000 evrov mesečnega neto dohodka. Tujci bi morali sami plačati tudi 40 odstotkov stroškov tečajev slovenščine.

Drugi predlog, novela zakona o zaposlovanju tujcev, bi kadrovskim agencijam omogočil zaposlovanje širšega kroga tujih delavcev, ki bi jih nato posredovale drugim podjetjem. Hkrati bi moral tuji delavec, ki se v Sloveniji zaposli prvič, praviloma prvih šest mesecev ostati pri istem delodajalcu.

Lukić opozarja, da bi takšna ureditev lahko delavcem v primeru izkoriščanja še otežila odhod od delodajalca. "Zdaj si hipotetično predstavljajte, da je takšen državljan šest mesecev pri tem delodajalcu, ki je recimo bil zaprt v tem skladišču. Ne vem, kako si predstavljate, da mora potem nekako najti pot iz krempljev tega delodajalca," je dejal.

Za pojasnila o predlaganih zakonskih spremembah smo se obrnili tudi na pristojni ministrstvi, vendar odgovorov za zdaj še nismo prejeli.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Lendava NPU ilegalna tovarna cigaret trgovina z ljudmi izkoriščanje tujih delavcev

Znani Slovenci na lokalnih volitvah: glasbeniki, filozofi, športniki

'V pol ure iz vode na krožnik': kako so postrvi rešile 200 let staro domačijo

24ur.com Našli ogromno ilegalno tovarno cigaret: delavci naj bi bili zaprti več tednov
24ur.com Finančna uprava odkrila milijonsko nezakonito prodajo cigaret
24ur.com Tihotapljenje cigaret iz Slovenije?
24ur.com Kriminalna mreža ukrajinske begunce izkoriščala za delo v tovarnah tobaka
24ur.com Operacija Tower Trash: hudodelci nezakonito odložili 1700 ton odpadkov
24ur.com 17 hrvaških državljanov in Slovenec tihotapili skoraj 16 ton tobaka
24ur.com V evropske države ilegalno prepeljali vsaj 27 tujcev, zaslužili preko 30.000 evrov
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ares2
17. 10. 2026 20.33
Slepi domačini...ali so pa v kompaniji...
Odgovori
0 0
Paradox
17. 10. 2026 20.32
Imena? Kdo je lastnik, kdo je to izvajal? Če nek državljan ukrade hleb kruha za otroka, je javno linčan, tukaj se pa skriva take pošasti.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka ljubi žensko, ne skrivata se več
Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati
Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati
Ženske prisegajo na to vajo za čvrsto zadnjico
Ženske prisegajo na to vajo za čvrsto zadnjico
Ta napaka pomanjša vsak dom
Ta napaka pomanjša vsak dom
vizita
Portal
Uživanje hrane v samoti lahko dobesedno spremeni način presnove glukoze v telesu
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
dominvrt
Portal
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
okusno
Portal
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
voyo
Portal
Tiho mesto 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022