V hekerskih incidentih naj bi sodeloval tudi izgnani ruski diplomat

Hekerski napadi oziroma incidenti, kot jim rečejo strokovnjaki, so vse pogostejši od začetka vojne v Ukrajini in to je pojav, s katerim se sooča celotna Evropska unija, zato lahko rečemo, da Slovenija ni bolj ogrožena od drugih evropskih držav.

Neuradno so bile pristojne slovenske varnostne službe pred nedavnim napadom opozorjene, preden so se znesli nad spletnimi stranmi pri nas, pa so se s podobno težavo soočili tudi v Franciji in Luksemburgu. Po naših informacijah naj bi pristojne institucije v prihodnjih dveh mesecih pred evropskimi volitvami pričakovale še več podobnih poskusov, zato že sprejemajo in pripravljajo določene preventivne ukrepe. Višja stopnja ogroženosti naj bi sicer veljala še prihodnji dve leti ali celo več.