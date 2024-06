V hiši imel prirejen prostor za gojenje konoplje in skoraj 500 sadik

Policisti so zasegli 455 sadik v različnih velikosti in pripomočke za gojenje. "Našli so še štiri vreče in enajst posod z že posušenimi rastlinskimi delci ter manjši zavitek aluminijaste folije, v kateri je bila neznana snov bele barve, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo," so sporočili s Policijske uprave Maribor, kjer nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Med opravljanjem hišne preiskave so policisti zaznali tudi sum storitve kaznivega dejanja tatvine električne energije.