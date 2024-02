V hiši Ivana Zidarja našli sef z okoli 830.000 evri gotovine

Delo poroča še, da so na Zelenovi ulici 34, kjer je živel Zidar, našli sef. Do njegove smrti sicer dostopa do nepremičnine niso imeli, ko pa je umrl, se je začel postopek, da so smeli vstopiti v nepremičnino. V sefu je bilo skoraj 600.000 evrov gotovine, poleg evrov pa so našli še švicarske franke, vredne več kot 230.000 evrov, kaže dopolnitev otvoritvenega poročila, ki je bil 21. decembra lani objavljen na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

V sefu razen denarja niso našli nič drugega, Jurkošek pa je povedal še, da je možnosti, da bi kakšen sef našli še v kateri od nepremičnin, malo, saj da so že vse pregledali. Lukenj v zidove sicer niso delali.