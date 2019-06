V hiši napadene sodnice poteka hišna preiskava

V stanovanjski hiši, kjer s partnerjem živi mariborska sodnica Daniele Ružič , ki so jo neznanci okoli 1.15 ure zjutraj v nedeljo pričakali pred domom, napadli in hudo telesno poškodovali, trenutno poteka hišna preiskava. Policija je preiskavo začela v popoldanskih urah, preiskovali pa naj bi tako notranjost hiše kot dvorišče pa tudi vozilo, ki je parkirano pred hišo.

Policija je sicer skopa z informacijami, tako še ni znano, ali je napad povezan z delom sodnice z Okrožnega sodišča v Mariboru, ali z njenim zasebnim življenjem - preiskovali naj bi vse možnosti, o motivu pa še ne želijo govoriti. Sporočilo so zgolj, da "potekajo preiskovalna dejanja v okviru intenzivne preiskave".

Spomnimo: v noči iz sobote na nedeljo so neznanci (policija še ni potrdili, ali gre za enega storilca ali je bilo napadalcev več) okrožno sodnico Ružičevo pričakali pred njenim domom in jo z neznanim predmetom (neuradno naj bi šlo za kij) hudo pretepli. Zaradi hudih poškodb, imela naj bi večkrat počeno lobanjo, obrazne kosti in obe roki, so sodnico po prihodu v UKC Maribor tudi oživljali. Policija je sprožila obsežno kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja poskusa umora.

Napad so takoj obsodili v sodstvu, predsednik vrhovnega sodišča in predsednica okrožnega sodišča v Mariboru, na napad so se odzvali tudi številni slovenski politiki.