V hišo prileteli večji skali in podrli zid

Po podatkih policije sta dve večji skali zadeli stanovanjsko hišo in lažje poškodovali odraslega moškega, ki je bil takrat v objektu. Gre za strm teren oziroma strmo pobočje. Na kraju so bili gasilci in predstavniki civilne zaščite. "Razlog odloma skal, morebitne dodatne nevarnosti in sanacija terena pa so predmet geološke presoje in strokovnih odločitev drugih služb," so sporočili iz PU Kranj.