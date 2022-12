V Hitu brez dogovora, v igralnicah bodo stavkali

Stavka igralniških delavcev se je ob 15. uri že začela v igralnici Aurora v Kobaridu, so sporočili iz družbe Hit.

V večini igralnic naj bi stavka trajala do 3. ure zjutraj. V podobnem obsegu je napovedana tudi za soboto in nedeljo ter za vse ostale konce tednov do sklenitve dogovora z vodstvom.

Uprava družbe Hit ob dogajanju poudarja, da so stavkovne zahteve, ki se po vsebini ne razlikujejo bistveno od tistih iz prejšnje stavke, že bile predmet obravnave, pogajanj in končno tudi stavkovnega dogovora, ki je bil sprejet 13. oktobra. "Zavez iz tega dogovora se uprava drži in jih izvršuje. Skladno z njim so se stroški dela v družbi Hit letno povišali za dva milijona evrov," so zapisali.

Uprava družbe zahtevo po dodatnih sredstvih v višini okoli pet milijonov evrov letno, ki bi jih prinesla sklenitev dogovora na današnjih pogajanjih, opredeljuje kot neodgovorno in neutemeljeno.