V hladno morje tradicionalno skočilo več kot 300 pogumnežev

Morje v Portorožu ima trenutno 12 stopinj, ozračje je hladno, čez dan je pihala tudi burja, a to ni ustavilo več kot 300 pogumnežev, ki so prvi dan novega leta obeležili s tradicionalnim skokom v morje. Dogodek vsako leto privabi ne le zimske kopalce, ampak tudi ogromno gledalcev, ki toplo oblečeni spremljajo premražene kopalce z veliko smeha in dobre volje. Tokratni novoletni skok v vodo je bil jubilejen, že dvajseti.