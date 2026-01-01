Novoletne skoke so v Portorožu prvič izpeljali leta 2005 pri rdečem svetilniku na Bernardinu, ko se je za skok odločila le skupina prijateljev. Priljubljenost prireditve se je skozi leta povečevala, zato so se morali dvakrat seliti na večjo lokacijo, najprej na plažo Meduza, potem pa na osrednjo portoroško plažo.
V hladno morje tradicionalno skočilo več kot 300 pogumnežev
Morje v Portorožu ima trenutno 12 stopinj, ozračje je hladno, čez dan je pihala tudi burja, a to ni ustavilo več kot 300 pogumnežev, ki so prvi dan novega leta obeležili s tradicionalnim skokom v morje. Dogodek vsako leto privabi ne le zimske kopalce, ampak tudi ogromno gledalcev, ki toplo oblečeni spremljajo premražene kopalce z veliko smeha in dobre volje. Tokratni novoletni skok v vodo je bil jubilejen, že dvajseti.
