V hoški Magni ponovno brez dogovora glede odpravnin

Vodstvo hoške Magne in predstavniki zaposlenih ponovno niso uspeli uskladiti dogovora o pogojih za izvedbo programa presežnih delavcev, potem ko je podjetje nedavno napovedalo skorajšnje zaprtje obrata lakirnice. Kot je povedal sindikalist Gvido Novak, so sestanek zaključili v 15 minutah, novega datuma pa niso določili.

Po besedah Gvida Novaka so bili na sestanku deležni očitkov glede nekorektnosti zaradi organizacije torkovega protestnega shoda, čeprav so si ga po njegovem zaželeli zaposleni, in zagotovil, da ne držijo obtožbe s strani sindikata glede domnevnih groženj delavcem, če bi se protesta udeležili. "Direktor je celo na zboru delavcev enkrat povedal, da bo tisti, ki bo stavkal, dobil odpoved delovnega razmerja," zatrjuje Novak in dodaja, da je vodstvo podjetja danes vse njihove zahteve v celoti zavrnilo ter storilo celo korak nazaj.

icon-expand Shod delavcev pred Magno FOTO: Aljoša Kravanja

Do danes naj bi namreč zaposlenim kot odpravnino po njegovih besedah ponujali dve plači, kot da so opravljali 40-urni delovnik in ne za 36-urnega, kot so ga dejansko, zdaj pa naj bi torej odpravnino znižali za deset odstotkov. Novak, ki verjame, da ima kljub neuspešno izpeljanemu protestu še vedno podporo zaposlenih, to razume kot neke vrste kazen zaradi neposlušnosti. Kot je še dodal predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS), bo svet delavcev zato v ponedeljek najverjetneje zavrnil program presežnih delavcev, razmišljajo pa tudi o kazenski ovadbi zoper direktorja Davida Adama, ki je trenutno sicer odsoten, in sicer zaradi prekoračitve pooblastil in groženj.

Avtomobilski koncern je v začetku marca napovedal skorajšnje zaprtje hoškega obrata lakirnice. Takrat je sporočil, da se program presežnih delavcev nanaša na 90 zaposlenih, pri čemer naj bi nekaterim delo ponudili v njihovi graški tovarni. Na zadnjem sestanku s sindikatom so predstavniki Magne predložili seznam 115 zaposlenih.