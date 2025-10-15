Zaposleni v Habakuku v negotovosti, večurni sestanek brez rezultatov

Odvetniki lastnika hotela Habakuk, družbe Metalka Commerce, donedavnega upravljavca, podjetja 1912 Hotels SI, in Sindikata delavcev gostinstva in turizma kljub večurnemu sestanku danes še niso dosegli dogovora glede prehoda zaposlenih od upravljavca k lastniku, s čimer bi zagotovili nemoteno poslovanje najvišje kategoriziranega hotela v Mariboru.

Predsednik uprave Metalke Commerce Franc Ziherl naj bi jim sicer že v torek zagotovil, da bodo prevzeli vse zaposlene, če jih bo dosedanji delodajalec odjavil. FOTO: POP TV icon-expand

Kot je povedal predsednik omenjenega sindikata Kristijan Lasbacher, so zaposlenim dosedanji nemški najemniki vsaj izplačali septembrske plače, medtem ko še niso našli rešitve za prenos zaposlenih na novega delodajalca. Lasbacher podrobnosti pogovorov in tega, v čem je težava, ni vedel povedati, saj na sestanku ni sodeloval, pričakuje pa, da bodo stvari dorečene do petka. Predsednik uprave Metalke Commerce Franc Ziherl naj bi jim sicer že v torek zagotovil, da bodo prevzeli vse zaposlene, če jih bo dosedanji delodajalec odjavil. Na dogajanje v nedavno delno prenovljenem hotelu pod Pohorjem, ki je lani iz lastništva Term Maribor oziroma ruskega Gazproma prešel v last družbe Metalka Commerce, so v petek opozorili predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma.

Spomnimo, novi lastniki so lansko poletje z družbo 1912 Hotels SI sklenili najemno pogodbo, ker pa najemnik najemnin od maja letos ni več plačeval, so ga pisno pozvali, da v dodatnem roku poravna zapadle obveznosti in ga opozorili, da bodo v nasprotnem primeru odstopili od pogodbe. Nemški najemniki po trditvah vodstva Metalke Commerce kljub pozivom dolgov niso poravnali, zato je najemna pogodba prenehala veljati.

Hotel Habakuk FOTO: POP TV icon-expand

Metalka Commerce je vložila predlog za izvršbo, najemnik pa naj bi se tudi po začetku sodnega postopka in po izdanem sklepu o izvršbi še naprej izogibal plačilu obveznosti. Kot je povedal Ziherl, je družba 1912 Hotels SI denarni tok preusmerila na račun v tujini, ki ga je odprla v začetku oktobra, očitno z namenom, da bi se izognila prisilni izterjavi. Najemniki naj bi po Ziherlovih informacijah poslovnim partnerjem poslali tudi uradno obvestilo, da od 10. oktobra niso več upravljavec hotela, niso pa pristopili k dokončni ureditvi stanja in opravili predaje hotela lastniku ter podpisa primopredajnega zapisnika.

Gostje še vedno v hotelu, zaposleni brez osnovnih pogojev za delo