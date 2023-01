V hribih tudi do meter snega, kaj pa po nižinah?

S prehodom izrazite hladne fronte se bo jutri končalo dolgo obdobje za ta del leta neobičajno toplega vremena. V večjem delu Slovenije je temperatura nad dolgoletnim povprečjem vztrajala kar 27 dni zapored, zdaj pa se bo na južno stran Alp spustila obsežna zaloga hladnega in vlažnega zraka, ki bo po dolgem času tudi nekaterim nižje ležečim krajem prinesla večjo pošiljko snega.

Napovedano je najbolj izdatno sneženje v tej zimi do sedaj.

Pred občutno spremembo vremena se bo danes krepil jugozahodni veter, ki nam bo še prinašal topel, a postopno tudi vse bolj vlažen zrak. V večjem delu Slovenije se bo pooblačilo, nekaj sonca bo popoldne le še na vzhodu. Na Primorskem in Notranjskem bo sredi dneva začelo rahlo deževati.

Ponoči se bo dež okrepil in razširil nad vso Slovenijo. Hkrati nas bo od severa preplavil hladnejši zrak, zato se bo meja sneženja ob močnejših padavinah marsikje spustila do nižin. Že v drugem delu noči bo začelo snežiti na Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem, proti jutru pa se bo sneženje razširilo nad večji del Slovenije, le v nižjih delih Primorske bo deževalo.

Koliko snega bo zapadlo?

Po zadnjih napovedih bo najmočneje snežilo ravno v času jutranje prometne konice. V večjem delu nižin bo zapadlo od 5 do 15 centimetrov snega. Manj ga bo predvidoma zapadlo na skrajnem vzhodu Slovenije, nekoliko več, lahko tudi okoli 20 ali morda celo 30 centimetrov pa ga bo zapadlo v alpskih dolinah, na Bohinjskem, Notranjskem ter tudi ponekod na Koroškem in Kočevskem.

Ker bodo temperature za sneženje po nižinah zelo na meji, se pričakuje, da bo že na manjših razdaljah prihajalo do velikih razlik v višini snežne odeje. Pri temperaturi pol stopinje pod ničlo je namreč učinek sneženja povsem drugačen kot pri temperaturi pol stopinje nad ničlo. V prvem primeru lahko zapade tudi dvakrat ali celo trikrat več snega. In povsem lahko se zgodi, da bo marsikje po nižinah za konkretnejšo snežno odejo spet zmanjkalo le kakšne pol stopinje, ali pa se bo igra desetink tokrat vendarle obrnila na stran "snegoljubcev".