V nesreči pri Črnomlju šest poškodovanih, med njimi tudi nogometaš Matko

Na cesti Črnomelj–Vranoviči pri Črnomlju sta v soboto okoli 19.30 trčili dve osebni vozili. Pri tem sta obe vozili zapeljali s cestišča, eno od vozil se je prevrnilo in pristalo na strehi. Poškodovanih je bilo šest oseb, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so dve osebi na kraju oskrbeli, štiri pa so prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.