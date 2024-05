V Idriji julija in avgusta zgolj nadomestne ambulante

Čez poletje se v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija ob že siceršnjem pomanjkanju zdravnikov, specialistov družinske medicine, razmere zaradi koriščenja letnih dopustov še slabšajo. Brez osebnega zdravnika je na Idrijskem 2000 ljudi, ki so nedavno doživeli novo razočaranje, ker si je zdravnica, ki naj bi se zaposlila v ZD Idrija in maja začela opredeljevati neopredeljene paciente, premislila in ni podpisala pogodbe o zaposlitvi.