V Idrijski Beli v poletno sezono s parkirnino in brezplačnim avtobusom ob vikendih

Nekdaj je bilo naravno kopališče Lajšt v Idrijski Beli, ki leži na sotočju Idrijce in Belce, priljubljeno zlasti med Idrijčani in prebivalci drugih bližnjih krajev, že pred leti pa so ga odkrili tudi obiskovalci iz drugih delov Slovenije. Zato se zlasti ob sončnih koncih tedna območje kopališča koplje v pločevini, prometno zelo obremenjena je tudi krajevna cesta po soteski Strug, ki z glavne ceste od Podroteje vodi do kopališča.

Občina Idrija se zaveda, da bo problematiko pravno-formalno mogoče ustrezno urediti le z upravljavskim načrtom celotnega območja krajinskega parka Zgornja Idrijca. Osnutek dokumenta naj bi bil izdelan do konca letošnjega leta, 28 let po ustanovitvi krajinskega parka. Če bo predlog potrdil občinski svet, pa nameravajo že z letošnjim julijem ob koncih tedna obiskovalcem z avtomobili zaračunati parkirnino. S 3. julijem pa bo ob koncih tedna v Idrijsko Belo začel voziti brezplačni avtobus.

Kot je pojasnil idrijski župan Tomaž Vencelj, je predlagana parkirnina v višini treh evrov na uro precej "neprijazna" do obiskovalcev, ki se bodo na kopališče vseeno pripeljali z avtomobilom, in hkrati močna spodbuda, da se odločijo za uporabo trajnostnih prevoznih sredstev oziroma avtobusa.

Idrijska občina se trenutno sooča tudi s problemom obratovanja gostinskega objekta na kopališču. Tik pred začetkom sezone je pogodbo zaradi pomanjkanja kadra namreč odpovedal dosedanji najemnik lokala in sedaj z razpisom iščejo novega. V letošnjem proračunu je občina tudi zagotovila sredstva za gradnjo novega gostinskega objekta na Lajštu, a bo zaradi zamude pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta lahko letos izvedla le sanacijo obstoječega lesenega objekta.