Že tretja Šestica v mesecu dni: srečnežu dobrih 350.000 evrov

Po plačilu 15-odsotnega davka v višini 63.258,67 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo dobitnik bogatejši za 358.465,83 evra. Srečnež lahko dobitek prevzame od 3. avgusta, čas za prevzem pa ima do 4. oktobra letos, so sporočili iz Loterije Slovenija.

Loterija Slovenije FOTO: Loterija Slovenije

Poletje v znamenju velikih dobitkov v igri Loto

Tokratna Šestica je že četrta letos in kar tretja v mesecu dni. Prva letošnja Šestica, vredna 2.050.615,10 evra, je bila izžrebana 31. maja, listek pa je bil vplačan v Slovenski Bistrici. Druga, vredna 593.949 evrov, je 28. junija razveselila nekoga, ki je srečne številke vplačal v Kranju, in tako začela niz treh Šestic v mesecu dni. Tretja Šestica je sledila 19. julija. Vplačana je bila na Ravnah na Koroškem, dobitniku je prinesla 526.669,40 evra. Niz poletnih glavnih dobitkov pa zdaj nadaljuje tokratna Šestica, vplačana v Ljubljani. Pred dobrim tednom, 22. julija, je nekoga dodatno razveselil še eden izmed glavnih dobitkov v igri Loto, in sicer 6 plus v vrednosti 460.329,80 evra, ki je bil ponovno vplačan v Kranju.

Prebivalci bodo lahko čestitali srečnežu

Dobitek bo v naslednjih dneh v Ljubljano pripeljal tudi posebno potujočo govorilnico, v kateri bodo lahko mimoidoči novopečenemu milijonarju pustili zvočno sporočilo in mu čestitali za glavni dobitek, ki ga je vplačal v njihovem kraju. Informacije o točni lokaciji in dnevu obiska bodo objavljene na družbenih omrežjih Loterije Slovenije in loterija.si.

Loterija Slovenije FOTO: Loterija Slovenije

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