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Slovenija

Že tretja Šestica v mesecu dni: srečnežu dobrih 350.000 evrov

Ljubljana, 30. 07. 2026 08.38 pred 43 minutami 2 min branja 10

Avtor:
U.Z.
Loterija Slovenije

Na bencinskem servisu Petrol na Tržaški cesti 131a v Ljubljani je bila vplačana že tretja Šestica v roku meseca dni in četrta letos. Kombinacija številk 5-15-19-22-37-40 je v sredinem žrebanju srečnežu prinesla dobitek v vrednosti 421.724,50 evra.evra.

Po plačilu 15-odsotnega davka v višini 63.258,67 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo dobitnik bogatejši za 358.465,83 evra. 

Srečnež lahko dobitek prevzame od 3. avgusta, čas za prevzem pa ima do 4. oktobra letos, so sporočili iz Loterije Slovenija.

Loterija Slovenije
Loterija Slovenije
FOTO: Loterija Slovenije

Poletje v znamenju velikih dobitkov v igri Loto

Tokratna Šestica je že četrta letos in kar tretja v mesecu dni. Prva letošnja Šestica, vredna 2.050.615,10 evra, je bila izžrebana 31. maja, listek pa je bil vplačan v Slovenski Bistrici. 

Druga, vredna 593.949 evrov, je 28. junija razveselila nekoga, ki je srečne številke vplačal v Kranju, in tako začela niz treh Šestic v mesecu dni. 

Tretja Šestica je sledila 19. julija. Vplačana je bila na Ravnah na Koroškem, dobitniku je prinesla 526.669,40 evra. Niz poletnih glavnih dobitkov pa zdaj nadaljuje tokratna Šestica, vplačana v Ljubljani.

Pred dobrim tednom, 22. julija, je nekoga dodatno razveselil še eden izmed glavnih dobitkov v igri Loto, in sicer 6 plus v vrednosti 460.329,80 evra, ki je bil ponovno vplačan v Kranju.

Prebivalci bodo lahko čestitali srečnežu

Dobitek bo v naslednjih dneh v Ljubljano pripeljal tudi posebno potujočo govorilnico, v kateri bodo lahko mimoidoči novopečenemu milijonarju pustili zvočno sporočilo in mu čestitali za glavni dobitek, ki ga je vplačal v njihovem kraju. 

Informacije o točni lokaciji in dnevu obiska bodo objavljene na družbenih omrežjih Loterije Slovenije in loterija.si.

Loterija Slovenije
Loterija Slovenije
FOTO: Loterija Slovenije

Širši družbeni učinek loterijskih iger

Loterija Slovenije sredstva družbi vrača v različnih oblikah – prek koncesijskih dajatev za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, davkov, povezanih s prirejanjem iger na srečo, ter izplačil dobitkov igralcem. Skupaj tako družbi vsako leto vrne približno 80 odstotkov vseh sredstev od prodaje iger. 

V letu 2025 je tako v širše družbeno okolje vrnila 117,3 milijona evrov, od tega 75,8 milijona evrov igralcem v obliki dobitkov, 25,1 milijona evrov v koncesijskih dajatvah za FIHO in FŠO ter 16,4 milijona evrov v davkih od iger na srečo.

loto dobitek šestica izžrebana

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KOMENTARJI10

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Uporabnik1888402
30. 07. 2026 09.15
Najbolj smesbo, ljudje res bodo sli iskati govorilnico, da bi voscili ...
Odgovori
0 0
HitraVeverca
30. 07. 2026 09.02
Ne novačit ljudi v gamblanje, 3 sedmica pri 500.000 ki jih igra je ZELO zanemarljiva verjetnost za uspeh, prej vam bo soseda vrgla teglc na glavo kot pa da boste karkoli zadeli, kaj šele sedmico. Moj oče jo igra že od obstoja, pa ni zadel ničesar konkretnega.. to je samo reklama in ročno izžrebano! Vse te loterije bi morale imeti javno žrebanje z občistvom, nateg!
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+4
4 0
bu?e24 1
30. 07. 2026 09.21
100%js tud tko mislim v italiji so jih že 4 krat ujel pa oni pravijo za slovenijo da je raj za mafice kle jih nikol ne bojo ujel
Odgovori
0 0
Murkovzos
30. 07. 2026 09.01
Bol kot nam bo šlo slabo, več bo vplačil in več bo dobitkov...
Odgovori
+1
1 0
rok1211
30. 07. 2026 08.59
skoraj za polovico hiše bo
Odgovori
0 0
wsharky
30. 07. 2026 08.56
to bo nov bmw x8 grmel po fužinama
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+2
2 0
Uporabnik1888402
30. 07. 2026 09.16
Fousija. Slovencelj ...
Odgovori
-1
0 1
Buča hokaido
30. 07. 2026 08.51
Namensko izžrebano? Še premalo vplačuje, pa je treba naredit reklamo
Odgovori
+2
3 1
Buča hokaido
30. 07. 2026 08.52
Se, ne Še.
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
30. 07. 2026 08.54
Ne pozabi na folijo ko greš iz hiše
Odgovori
-1
0 1
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