V igri za gradnjo druge cevi karavanškega predora še trije gradbinci

Dars je izvajalca gradnje druge cevi karavanškega predora začel iskati že decembra 2017, a so pritožbe, ki so se kar vrstile, oddajo naročila močno zavlekle. S tem se je zamaknila tudi gradnja, ki bi se morala začeti sredi lanskega leta. Gradnja avstrijske strani predora je stekla že septembra lani, pri nas pa je Dars na pogajanja zdaj povabil tri od petih prijavljenih gradbincev. Po naših neuradnih informacijah so vabilo prejeli turški Cengiz, Kolektor in Implenia Österreich v konzorciju z CGP Novo mesto. Iz ponudbe so tako izločili najdražjo ponudbo Gorenjske gradbene družbe s češkim Metrostavom (122,2 milijona evrov) in ponudbo grškega J&P Avaxa (115 milijonov evrov).

Se bi dela lahko začela prihodnje leto?

Po dvigu priporočene pošte imajo ponudniki osem delovnih dni časa za morebitno pritožbo. Če se bo kdo spet pritožil, bo zadeva nato (znova) romala na državno revizijsko komisijo. Če pritožbe morebiti le ne bi bilo, bodo čim prej stekla pogajanja, uprava Darsa pa bo po koncu pogajanj sprejela izvajalca, ki ga mora nato potrditi še nadzorni svet.