V imenu hrvaške vlade poskušal preprečiti poročanje POP TV o hrvaški obveščevalni službi

Sedaj je jasno, da ni naključje, da je nezakonite posnetke pogovora Jerneja Sekolca in Simone Drenik prvi objavil prav Večernji list, ki je imel vedno tesne povezave s hrvaško oblastjo in tamkajšnjo obveščevalno službo. Danes tako objavljamo tudi fotografijo Ivana Tolja, ne le z Jadranko Kosor , Ivom Josipovićem , Kolindo Grabar Kitarović , Andrejem Plenkovićem , Milanom Bandićem , temveč celo z večerje, kjer je sedel skupaj z direktorjem hrvaške varnostno-obveščevalne službe SAO, Danielom Markićem .

Na njih je dokaz, da je hrvaški državljan, tesno povezan s hrvaško vlado in v imenu hrvaške vlade, kot kaže, skušal podkupiti predstavnika tuje korporacije, za katerega je predvideval, da ima vpliv na medije v Sloveniji in z namenom, da prepreči objavo prvotne zgodbo, da sta v prisluškovanje vpletena hrvaška država in konkreten operativec. Gre za poskus podkupovanja, kar je kaznivo dejanje, in objavljamo posnetek, ker je v njem neposredno omenjen naš medij in ker smo bili priča pritiska z namenom, da zgodbe ne objavimo.

Kaj dokazujejo prisluhi

Kako je glavni človek Večernjega lista in 24sata.hr vedel, da nameravamo na POP TV objaviti zgodbo o hrvaški obveščevalni službi, je uganka, a kaže na eno dejstvo. Namero, da bomo objavili zgodbo o hrvaški obveščevalni službi, je zaradi suma, da nam prisluškujejo, do zadnjega trenutka vedel izjemno majhen krog ljudi, na POP TV le dva naša novinarja. Hrvaška stran je to informacijo lahko dobila le s prikritim delovanjem in spremljanjem tujih novinarjev, še bolj pomemben pa je hrvaški motiv. Zakaj bi iskali vpliv v slovenskem mediju, poskušali podkupovati, če Hrvaška ni prisluškovala slovenskim diplomatom in zakaj je bil prvi vzgib, da se mora poročanje ustaviti, če bi bila zgodba zares neresnična?

Ivan Tolj: "Poskušajo odpreti eno staro zadevo glede naše obveščevalne službe. Prosili so me, naj vas pokličem, da pomagate rešiti to zadevo. Gre za staro stvar iz leta 2015 med Slovenijo in Hrvaško o Piranu. Poznate zgodbo o Piranu na jadranski obali."

Direktor: "Niti ne poznam. Torej želi POP TV poročati o tem ali razmišlja o tem?"

Ivan Tolj: "Vlada prosi, če lahko rešite to stvar, bi se vam izplačalo."

Tukaj se pogovor zaplete zaradi izredno slabe angleščine Ivana Tolja. Direktor ne razume, da Tolj govori o Piranu:

Direktor: "Ok. Ivan, podučite me malo, gre za zgodbo o Iranu?"

Ivan Tolj: "O Piranu, mejni spor med Slovenijo in Hrvaško. Bila je mednarodna arbitraža in hrvaška vlada se je odločila, da ne sprejme arbitraže zaradi korupcije. Zdaj se je POP TV odločil v tej temi odpreti to zgodbo, ker želijo to zgodbo spet odpreti bosanski mediji. Iskali so informacije o hrvaški silah ... da bi objavili to veliko zgodbo. Zato so me prosili, naj vas pokličem, če lahko pomagate."