Ogenj zajel celotno ostrešje, na terenu je bilo 90 gasilcev

Zagorelo je okoli 19. ure v industrijskem obratu. Požar so gasili gasilci GARS Kranj, PGD Kokrica, Britof, Besnica, Bitnje, Predoslje, Mavčiče, Goriče, Trstenik, Suha, Kranj - Primskovo in Stražišče, navaja Uprava za zaščito in reševanje.
Poveljnik poklicne gasilske enote Andraž Šifrer nam je v sredo zvečer povedal, da je bilo ob prihodu gasilcev na intervencijo v ognju celotno ostrešje, gašenje pa je bilo težje zaradi 'dvojne' strehe.
V objektu se je nahajalo tudi več oseb, ki so ob pomoči interventni služb stavbo varno in pravočasno zapustile. Po doslej znanih podatkih ni bil nihče telesno poškodovan. "Občanom Kokrice in Rupe svetujemo naj zaprejo okna in se ne približujejo območju industrijske cone, ter s tem ne otežujejo dela reševalnim službam," je zvečer zaprosila Gasilsko reševalna služba Kranj.
Policisti že od srede zvečer zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.
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