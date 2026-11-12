Ogenj zajel celotno ostrešje, na terenu je bilo 90 gasilcev

Zagorelo je okoli 19. ure v industrijskem obratu. Požar so gasili gasilci GARS Kranj, PGD Kokrica, Britof, Besnica, Bitnje, Predoslje, Mavčiče, Goriče, Trstenik, Suha, Kranj - Primskovo in Stražišče, navaja Uprava za zaščito in reševanje.

Poveljnik poklicne gasilske enote Andraž Šifrer nam je v sredo zvečer povedal, da je bilo ob prihodu gasilcev na intervencijo v ognju celotno ostrešje, gašenje pa je bilo težje zaradi 'dvojne' strehe.