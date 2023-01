V Iniciativi Glas ljudstva ogorčeni nad predlogi zdravstvene reforme

Člani iniciative so ogorčeni, pišejo v izjavi za javnost. "Prioritetni ukrepi, ki jih je minister Loredan danes predstavil, ne upoštevajo ključnih zavez iz koalicijske pogodbe in predvolilnih obljub volivcem, da niti ne omenjamo v celoti prezrtih zahtev, izraženih na stavki pacientov." Ministrove izjave označujejo za selektivne in posplošene. "Predlagani prioritetni ukrepi pomenijo očitno nazadovanje v primerjavi s predvolilnimi zaobljubami strank vladajoče koalicije in tudi z vsebino koalicijske pogodbe iz maja 2022."

Poudarjajo, da je nesprejemljivo, da želi vlada vse poslance koalicije po hitrem postopku prisiliti v podpisovanje zavez za sodelovanje in podporo reformi, "ki jih javnost sploh ni videla in ni imela možnosti, da bi se do njih opredelila". Zaveze, ki zmanjšujejo usmerjenost reforme v krepitev javnega zdravstva z javnimi izvajalci in potihoma odpirajo vrata privatizaciji in dobičkarstvu, so popolnoma nesprejemljive, so izpostavili.

Našteli so tudi sedem poglavitnih težav, ki jih vidijo, in sicer, po njihovem mnenju: vlada ni postavila jasne ločnice med javnim in zasebnim zdravstvom, problem dvoživk ostaja, prek koncesionarjev se bo še naprej odpiralo vrata zasebnim profitom na račun javnih sredstev, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ) ostaja pod vprašajem, reforma ZZZS odpira možnost političnega prevzema, ni jasno, kdaj in kako bo vsem zavarovancem zagotovljen dostop do izbranega osebnega zdravnika, ter da vlada nima načrta, kako povečati število zdravnikov.