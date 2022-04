V Inštitutu 8. marec razmišljajo o ovadbi inšpektorja

Predstavniki organizacije so že v prejšnjih dneh opozorili, da so od začetka zbiranja podpisov v podporo predlogu zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike pod pritiskom oblasti. V vrstah koalicije namreč trdijo, da je zbiranje podpisov nezakonito, ker da je del neprijavljene predvolilne kampanje. Inštitut je v zvezi s tem dobil tudi poziv za pojasnila od inšpektorata za notranje zadeve.

Po njenih navedbah morajo tisti, ki so v prekrškovnem postopku, imeti pravico do molka in privilegij zoper samoobtožbo, inšpektorat pa da inštituta o tem ni podučil. Na inšpektoratu pa tudi niso navedli, kateri prekršek jim sploh očitajo, niti niso navedli dejstev in dokazov, iz katerih naj bi izhajal, je izpostavila. Zato resno razmišljajo, da bi proti inšpektorju, podpisanemu pod dopis, vložili kazensko ovadbo zaradi zlorabe uradnega položaja, je navedla.

"Inštitut 8. marec nikakor ne vodi volilne kampanje," je še jasna Pirc Musarjeva. Poudarila je namreč, da inštitut ne širi političnooglaševalskih vsebin, kot to piše v zakonu. "Moralo bi iti na politično propagando in preferiranje točno določene politične stranke ou. kandidatov, ne pa zgolj za pozivanje državljanov k udeležbi na volitvah, kot to počne Zbor za republiko," je še dodala.

V Inštitutu so kljub temu odgovorili na poziv in v odgovoru pojasnili, da ne vodijo volilne kampanje, saj da ne širijo političnooglaševalskih vsebin, kot piše v zakonu o volilni in referendumski kampanji.

Katarina Bervar Sternad s Pravne mreže za varstvo demokracije pa je navedla, da bodo primer v pravni mreži prijavili kot t. i. ukrep SLAPP. To so napadi, kampanje blatenja, klevetanje, kazenske preiskave in strateške tožbe proti udeležbi javnosti, ki jih izvajajo vplivne javne osebnosti in politiki. O primeru pa bodo poročali tudi Evropski komisiji v okviru mehanizma o poročanju o stanju vladavine prava v Sloveniji, je še napovedala.

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je ob tem dejala, da je gibanje Gremo volit nastalo z jasnim sporočilom spodbujanja udeležbe na volitvah. "Povezuje najrazličnejše ljudi iz cele Slovenije, ki si prizadevajo za nekaj lepega. Kar se nam dogaja je poskus utišanja, ki je znak strahu pred ljudstvom. Osnovna ideja pa je močnejša od poskusov ustrahovanja. Sporočilo naše kampanje je večje od Inštituta, večje od nas samih, saj predstavlja idejo širše skupnosti." Da govori o osnovni državljanski pravici in bo živela naprej, ne glede na to, kaj bodo naredili, je bila jasna.