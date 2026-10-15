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V iskanju kariere: kaj je pomembno mladim?

Ljubljana , 15. 10. 2026 19.08 pred 17 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Delovni čas

Kaj je mladim, ki vstopajo na trg dela, pomembneje? Dobri odnosi, stabilnost ali možnost napredovanja? Se bojijo umetne inteligence in robotov, ki bi lahko prevzeli njihove službe? Kaj še v ospredje postavlja letošnji karierni sejem? Bi našli v gospodarstvu prostor tudi za več deset tisoč delavcev, ki bi jih vlada – po napovedih do leta 2028 – prerazporedila iz javnega sektorja?

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SIX7
15. 10. 2026 19.57
Karierni sejem sredi tedna, ko imajo študenti predavanja. Kako naj študenti iz drugih slovenskih mest obiščejo ta sejem? Ali pa je kariera zamo za Ljubljančane?
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