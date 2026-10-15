V iskanju kariere: kaj je pomembno mladim?

Kaj je mladim, ki vstopajo na trg dela, pomembneje? Dobri odnosi, stabilnost ali možnost napredovanja? Se bojijo umetne inteligence in robotov, ki bi lahko prevzeli njihove službe? Kaj še v ospredje postavlja letošnji karierni sejem? Bi našli v gospodarstvu prostor tudi za več deset tisoč delavcev, ki bi jih vlada – po napovedih do leta 2028 – prerazporedila iz javnega sektorja?