Bodo zaradi pomanjkanja vode v Istri izsušili strugo Rižane?

Po torkovem sestanku z ministrom za okolje Urošem Brežanom je koprski župan ocenil, da bi morali za takšen ukrep razglasiti stanje naravne nesreče, saj je minimalna količina vode v strugi določena z državnimi predpisi. Kot je novinarjem pojasnil danes, pa so ugotovili, "da je razglasitev naravne nesreče nekaj, kar v naši zakonodaji ni dobro definirano in pristojnost ni dorečena". Po njegovem mnenju gre sicer za težavo "papirnate oblike".

Ne glede na to bodo poskusili najti način, da bi Rižanski vodovod dobil dovoljenje za izsušitev struge. Župan meni, "da je treba dati prednost življenju in zdravju ljudi pred živalmi in rastlinami, predvsem ker je struga Rižane že tako suha, da v tej sezoni nima bodočnosti".

Količino vode v sistemu bi lahko povečali tudi tako, da bi polnili vodarno s cisternami. Za to bi potrebovali več kot sto tovornjakov, je dejal Bržan in pojasnil, da so si sprva zamislili prevoz z gasilskimi vozili, nato pa ugotovili, da je v času tako velike požarne ogroženosti to težko izvedljivo. Zdaj preučujejo več drugih možnosti, je povedal.