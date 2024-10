V Iškem vintgarju modras ugriznil plezalca

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo je na Facebooku opozoril pred modrasi, ki grizejo tudi jeseni. Nedavno so tako v UKC Ljubljana obravnavali pacienta, ki ga je ugriznil modras v Iškem vintgarju.

Kot so zapisali, dolgi rokavi jakne niso preprečili, da strupniki ne bi prodrli v kožo. Plezalec je po ugrizu doživel hude bolečine, oteklino in podkožne krvavitve, bilo mu je slabo in večkrat je bruhal ter odvajal tekoče in krvavkasto blato. Poleg tega se mu je znižal krvni tlak, prehodno pa je izgubil tudi zavest.

Na srečo se je njegovo zdravstveno stanje po zdravljenju s protistrupom v UKC Ljubljana izboljšalo.