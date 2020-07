V Iškem vintgarju od zdaj prepovedani pikniki in avtomobili: 'Od obiskovalcev smo imeli le smeti'

Na območju Iškega vintgarja je zdaj tako strogo prepovedana vožnja z dvoslednimi in enoslednimi motornimi vozili od novo urejenega parkirišča, vožnja po poljskih, gozdnih in pešpoteh. Prav tako je prepovedano voziti kolo po gozdnih poteh, gozdnih vlakah, peš poteh in površinah, ki za to niso namenjene. Parkirati zunaj parkirišč in drugih zato določenih mest. Prepovedi ne veljajo za lastnike in najemnike nepremičnin, za avtobuse in kolesa ter invalide. Prav tako prepovedi ne veljajo v primeru izvajanja lova v lovišču. Na območju Iškega vintgarja so za parkiranje vozil namenjena parkirišča, ki so označena z ustrezno prometno signalizacijo, z označevalnimi tablami, ki označujejo obveznost plačila parkirnine in višino parkirnine ter časovno obdobje, v katerem je plačilo parkirnine obvezno.