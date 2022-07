V Istri začeli čezmejni projekt sodelovanja ob množičnih nesrečah

Med reševalnimi službami obalno-kraške regije in Istrske županije namreč ni dogovora o medsebojni pomoči ob množični nesreči, kar bi pripomoglo pri reševanju življenj v takih primerih. Tudi splošni bolnišnici v čezmejni regiji, v Izoli in Pulju, nista dogovorjeni z reševalnimi službami glede hospitalnega sprejema bolnikov, so sporočili iz Splošne bolnišnice Izola.

Ob množični nesreči lahko tako hitro zmanjka materialnih in človeških virov, bodisi usposobljenega osebja ali reševalnih in drugih vozil na kraju nesrečnega dogodka bodisi prostih bolnišničnih zmogljivosti. To pomanjkanje lahko pride na čezmejnem območju hrvaške in slovenske Istre še bolj do izraza v času turistične sezone, ko imajo reševalci in bolnišnice že zaradi začasno povečanega števila prebivalcev območja povečan obseg dela.

Zato so v izolski bolnišnici pripravili projekt Ukrepanje ob množični nesreči na čezmejnem območju Max Aid, katerega glavni cilj je vzpostavitev trajnega sodelovanja ključnih institucij za zagotovitev skupnega ukrepanja ob množični nesreči na čezmejnem območju.