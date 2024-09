V Italiji kampanja za prepoved uporabe pametnih telefonov za otroke

"Nismo proti tehnologiji, vendar nevroznanost priča, da se nekatera področja možganov ne morejo v celoti razviti, če se otrok v digitalnem svetu ukvarja z dejavnostmi in izkušnjami, ki bi jih moral imeti v resničnem svetu," so v pismu vladi zapisali pobudniki kampanje.

Med drugim so opozorili na nevarnost odvisnosti od uporabe pametnih telefonov. "Ne smemo gledati, kako se celotna generacija utaplja v pametnih telefonih. Razmere so ušle izpod nadzora," so poudarili.

Ob tem so vlado premierke Giorgie Meloni pozvali, naj mlajšim od 16 let prepove tudi vzpostavitev uporabniškega računa na družbenih omrežjih.

Minister za šport in mladino Abodi nad pobudo ni navdušen. Po njegovem mnenju bi morali namesto prepovedi otroke vzgajati za odgovornejšo uporabo tehnologije.

Nedavno so prepoved uporabe mobilnih telefonov v osnovnih in srednjih šolah sprejeli na Nizozemskem. O podobni prepovedi medtem razpravljajo tudi v Nemčiji, Belgiji, Franciji in na Irskem.