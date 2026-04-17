Črna kronika

V Italiji prijeli osumljenca ropa zlatarne v Ljubljani

Ljubljana, 17. 04. 2026 14.11

Avtor:
Ne.M. STA
Rop, zlatarna, nakit, splošna

Na območju Italije je policija prijela državljana Srbije, osumljenega kaznivega dejanja ropa zlatarne v Ljubljani leta 2016. Osumljeni je bil vse od tedaj na begu, iskali pa so ga na podlagi evropskega naloga za prijetje Slovenije. Privedli so ga pred pristojne organe v Italiji, postopki v zvezi z njegovo predajo Sloveniji pa še potekajo.

Osumljenca, ki je po navedbah policije nevaren, so izsledili in prijeli v sklopu mednarodnega policijskega sodelovanja v okviru mreže enot za ciljno iskanje oseb Slovenije in Italije ter učinkovite izmenjave informacij in dobrega operativnega dela uslužbencev iz sektorjev kriminalistične policije na policijskih upravah Nova Gorica in Koper, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Po prijetju so pri osumljencu opravili hišno preiskavo in zasegli predmete, nato pa so ga privedli pred pristojne organe v Italiji. Postopki v zvezi z njegovo predajo Sloveniji še potekajo, so še zapisali.

rop zlatarna osumljenec 2016
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

flojdi
18. 04. 2026 16.34
.cudno.?zakaj pa ga niso pr ns
kolosej
18. 04. 2026 10.10
Naj ostane v Italiji, tam je veliko zamorcev (po Jelinčiču- človek ki prihaja za morjem), ki imajo daljše ude kot naši arestanti na Dobu
mestni
18. 04. 2026 09.01
Spet 1 ,ki ga bomo futrali zastonj po izpustitvi pa bo šel spet direkt v zlatarno
brabusednet
17. 04. 2026 15.50
Eto spet jugobanka,dela sranje pod Alpami.Bravo Karabinjeri.
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
