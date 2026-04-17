V Italiji prijeli osumljenca ropa zlatarne v Ljubljani

Osumljenca, ki je po navedbah policije nevaren, so izsledili in prijeli v sklopu mednarodnega policijskega sodelovanja v okviru mreže enot za ciljno iskanje oseb Slovenije in Italije ter učinkovite izmenjave informacij in dobrega operativnega dela uslužbencev iz sektorjev kriminalistične policije na policijskih upravah Nova Gorica in Koper, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Po prijetju so pri osumljencu opravili hišno preiskavo in zasegli predmete, nato pa so ga privedli pred pristojne organe v Italiji. Postopki v zvezi z njegovo predajo Sloveniji še potekajo, so še zapisali.